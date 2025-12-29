Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг
Складено рейтинг країн за співвідношенням ціни та зарплати
фото із відкритих джерел

Названо країни з найдешевшою та найдорожчою нерухомістю у світі

Міжнародні аналітики оприлюднили свіжий рейтинг доступності житла на порталі Numbeo, підбивши підсумки 2025 року. Головним критерієм дослідження став коефіцієнт співвідношення середньої вартості об'єкта нерухомості до середньорічного чистого доходу сім'ї. Цей показник демонструє реальну купівельну спроможність громадян: чим вищий коефіцієнт, тим менше шансів у середньостатистичного домогосподарства придбати власні квадратні метри без сторонньої допомоги, пише «Главком».

Абсолютним лідером за складністю придбання житла у 2025 році стала Куба. Через критично низькі доходи населення та специфіку ринку нерухомості, ціни тут у десятки разів перевищують можливості громадян. Слідом за нею у рейтингу найменш доступних країн опинилися Камерун, Непал та Гонконг. Також до списку регіонів із непосильно дорогою нерухомістю увійшли В'єтнам, Китай, Філіппіни, Таїланд, Тайвань та Південна Корея. В усіх цих державах розрив між вартістю квартир та рівнем заробітної плати створює серйозну соціальну напругу.

На протилежному боці рейтингу опинився Оман, який визнано країною з найдоступнішим житлом у світі. У цій азійській державі середня вартість будинку становить менше трьох річних доходів сім'ї, що є еталонним показником стабільності. Також високий рівень доступності продемонстрували ПАР, США та Саудівська Аравія. До десятки лідерів із найбільш привабливими цінами увійшли Пуерто-Ріко, Данія, Катар, Палестина, Бельгія та Ірландія.

Регіональний аналіз виявив значні контрасти всередині континентів. У європейському секторі найбільш сприятлива ситуація для покупців спостерігається в Данії, тоді як Албанія залишається найскладнішим ринком регіону. В Азії, попри лідерство Оману, Непал демонструє критичні показники дорожнечі. На американських континентах Сполучені Штати впевнено тримають першість за доступністю, контрастуючи з кризовим ринком Куби. Експерти наголошують, що ключовий вплив на ці цифри мають не лише сухі економічні показники, а й демографічні зміни, умови іпотечного кредитування та ефективність державних житлових програм.

До слова, перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах.

Читайте також:

Теги: нерухомість Китай Бельгія рейтинг Саудівська Аравія Катар квартира Албанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер по центру
Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку
23 грудня, 12:26
Вевер: Конфіскація заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася
Прем'єр Бельгії заявив, що РФ не програє війну, а конфіскацію активів назвав крадіжкою
3 грудня, 22:37
Обсяги забою на підприємствах зменшилися
В Україні зменшилось виробництво яловичини
12 грудня, 06:05
Падіння автопродажів у Китаї поглиблюється
Продажі автівок у Китаї продемонстрували антирекорд
9 грудня, 13:39
Генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes
4 грудня, 14:48
Свириденко провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
16 грудня, 18:39
Президент назвав сфери, у яких дії КНР викликають занепокоєння Києва, оскільки вони підсилюють російську армію
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
24 грудня, 11:19
Уряд розглядав план скоротити час відключень світла в побутових споживачів
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
21 грудня, 19:46
«Даллас Ковбойз» – найдорожча спортивна команда світу
Forbes USA опублікував рейтинг найдорожчих спортивних команд світу
24 грудня, 14:40

Соціум

Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг
Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна
Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua