Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг

Названо країни з найдешевшою та найдорожчою нерухомістю у світі

Міжнародні аналітики оприлюднили свіжий рейтинг доступності житла на порталі Numbeo, підбивши підсумки 2025 року. Головним критерієм дослідження став коефіцієнт співвідношення середньої вартості об'єкта нерухомості до середньорічного чистого доходу сім'ї. Цей показник демонструє реальну купівельну спроможність громадян: чим вищий коефіцієнт, тим менше шансів у середньостатистичного домогосподарства придбати власні квадратні метри без сторонньої допомоги, пише «Главком».

Абсолютним лідером за складністю придбання житла у 2025 році стала Куба. Через критично низькі доходи населення та специфіку ринку нерухомості, ціни тут у десятки разів перевищують можливості громадян. Слідом за нею у рейтингу найменш доступних країн опинилися Камерун, Непал та Гонконг. Також до списку регіонів із непосильно дорогою нерухомістю увійшли В'єтнам, Китай, Філіппіни, Таїланд, Тайвань та Південна Корея. В усіх цих державах розрив між вартістю квартир та рівнем заробітної плати створює серйозну соціальну напругу.

На протилежному боці рейтингу опинився Оман, який визнано країною з найдоступнішим житлом у світі. У цій азійській державі середня вартість будинку становить менше трьох річних доходів сім'ї, що є еталонним показником стабільності. Також високий рівень доступності продемонстрували ПАР, США та Саудівська Аравія. До десятки лідерів із найбільш привабливими цінами увійшли Пуерто-Ріко, Данія, Катар, Палестина, Бельгія та Ірландія.

Регіональний аналіз виявив значні контрасти всередині континентів. У європейському секторі найбільш сприятлива ситуація для покупців спостерігається в Данії, тоді як Албанія залишається найскладнішим ринком регіону. В Азії, попри лідерство Оману, Непал демонструє критичні показники дорожнечі. На американських континентах Сполучені Штати впевнено тримають першість за доступністю, контрастуючи з кризовим ринком Куби. Експерти наголошують, що ключовий вплив на ці цифри мають не лише сухі економічні показники, а й демографічні зміни, умови іпотечного кредитування та ефективність державних житлових програм.

До слова, перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах.