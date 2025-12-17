Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»
Іноземні активи «Лукойла» може викупити компанія Midad Energy
фото: AP

Активи охоплюють нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу

Саудівська компанія Midad Energy стала головним претендентом на купівлю закордонних активів «Лукойла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Мова про активи загальною вартістю близько $22 млрд. Вони включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу, які «Лукойл» планує продати через обмеження, запроваджені США у жовтні 2025 року. Ці санкції спрямовані на тиск на Росію з вимогою припинити війну в Україні.

До участі у торгах долучилися понад десяток інвесторів, серед яких зокрема і американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron, а також приватна інвестиційна компанія Carlyle. За останніми даними, «Лукойл» має продати свої активи до 17 січня 2026 року, інакше вони залишаться під обмеженнями американських санкцій.

Саудівська компанія Midad Energy стала одним із головних претендентів на покупку міжнародних активів російського нафтового гіганта. У разі успіху Midad Energy зміцнить свої позиції на глобальному енергетичному ринку та отримає доступ до стратегічно важливих ресурсів.

Midad Energy пропонує повністю готівкову угоду, а кошти планують тримати на умовному рахунку до скасування санкцій проти «Лукойла». За словами джерел Reuters, в угоді можуть брати участь і американські компанії. Вона може стати частиною ширшої співпраці між США і Саудівською Аравією у сфері енергетики та безпеки.

Генеральний директор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан є братом саудівського радника з національної безпеки Мусаеда Аль-Айбана, який брав участь у мирних переговорах між США та Росією у Саудівській Аравії у лютому цього року. Їхній батько, Мохамед Аль-Айбан, був першим головою розвідки Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойла», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року.

До слова, колишній старший радник Дональда Трампа Браян Ланза розпочав співпрацю з міжнародним підрозділом російської нафтової компанії «Лукойл». Ланза та його лобістська фірма долучилися до координації угоди, результатом якої стало відтермінування дедлайну на продаж іноземних активів компанії, встановленого Міністерством фінансів США. Тепер кінцевий термін продажу неросійських потужностей «Лукойлу» перенесено на 17 січня 2026 року, а головним претендентом на ці активи вважається американський банк Xtellus Partners.

Читайте також:

Теги: Саудівська Аравія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах
СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі – джерела
12 грудня, 20:43
Саратовський НПЗ горить після атаки у ніч на 11 листопада
У листопаді Сили оборони здійснили рекордну кількість атак на російські НПЗ – Bloomberg
2 грудня, 07:52
Казахстан залишається одним з основних маршрутів поставок до Росії товарів, що підпадають під санкції
Казахстан між санкціями та нафтою РФ
1 грудня, 12:41
Казахстан екстрено перенаправив експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
1 грудня, 01:57
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини
28 листопада, 19:57
Санкції США змусили Роснєфть знизити виплати акціонерам
«Роснєфть» урізала дивіденди акціонерам після санкцій США
21 листопада, 19:18
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
21 листопада, 03:26
Дональд Трамп знову заговорив про Путіна
«Дайте мені залагодити чортову війну»: Трамп знову заговорив про розчарування у Путіні
20 листопада, 08:58
Ціни на дизель у США на максимумі з моменту повернення президента до Білого дому
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
17 листопада, 09:31

Економіка

Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»
Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua