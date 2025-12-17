Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»

Активи охоплюють нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу

Саудівська компанія Midad Energy стала головним претендентом на купівлю закордонних активів «Лукойла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Мова про активи загальною вартістю близько $22 млрд. Вони включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу, які «Лукойл» планує продати через обмеження, запроваджені США у жовтні 2025 року. Ці санкції спрямовані на тиск на Росію з вимогою припинити війну в Україні.

До участі у торгах долучилися понад десяток інвесторів, серед яких зокрема і американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron, а також приватна інвестиційна компанія Carlyle. За останніми даними, «Лукойл» має продати свої активи до 17 січня 2026 року, інакше вони залишаться під обмеженнями американських санкцій.

Саудівська компанія Midad Energy стала одним із головних претендентів на покупку міжнародних активів російського нафтового гіганта. У разі успіху Midad Energy зміцнить свої позиції на глобальному енергетичному ринку та отримає доступ до стратегічно важливих ресурсів.

Midad Energy пропонує повністю готівкову угоду, а кошти планують тримати на умовному рахунку до скасування санкцій проти «Лукойла». За словами джерел Reuters, в угоді можуть брати участь і американські компанії. Вона може стати частиною ширшої співпраці між США і Саудівською Аравією у сфері енергетики та безпеки.

Генеральний директор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан є братом саудівського радника з національної безпеки Мусаеда Аль-Айбана, який брав участь у мирних переговорах між США та Росією у Саудівській Аравії у лютому цього року. Їхній батько, Мохамед Аль-Айбан, був першим головою розвідки Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойла», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року.

До слова, колишній старший радник Дональда Трампа Браян Ланза розпочав співпрацю з міжнародним підрозділом російської нафтової компанії «Лукойл». Ланза та його лобістська фірма долучилися до координації угоди, результатом якої стало відтермінування дедлайну на продаж іноземних активів компанії, встановленого Міністерством фінансів США. Тепер кінцевий термін продажу неросійських потужностей «Лукойлу» перенесено на 17 січня 2026 року, а головним претендентом на ці активи вважається американський банк Xtellus Partners.