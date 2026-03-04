Головна Світ Політика
Таємна розмова Трампа з Нетаньягу визначила початок атаки на Іран

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Нетаньягу повідомив Трампу про можливість удару по керівництву Ірану 28 лютого, бо всі зберуться в одному місці
Рішення про атаку ухвалили після розмови лідерів 23 лютого

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За інформацією видання, під час розмови Нетаньягу повідомив Трампу розвідувальні дані про те, що верховний лідер Ірану та його ключові радники планували зібратися в одному місці в Тегерані вранці 28 лютого. Це, за словами джерел, створювало можливість для США та Ізраїлю завдати удару по вищому керівництву іранського режиму.

Згодом цю інформацію підтвердило Центральне розвідувальне управління США. За даними трьох співрозмовників Axios, Вашингтон і Тель-Авів розглядали можливість завдати удару ще на тиждень раніше, однак операцію відклали з розвідувальних та оперативних причин, зокрема через несприятливі погодні умови.

Американські посадовці також зазначили, що Трамп навмисно не зосереджувався на Ірані під час своєї щорічної промови перед Конгресом. За їхніми словами, це було зроблено для того, щоб не насторожити іранське керівництво і не змусити верховного лідера перейти у підпілля до моменту проведення операції.

Того ж дня спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф повідомили з Женеви про результати переговорів із іранською стороною. За їхніми словами, дипломатичні спроби врегулювати ситуацію не дали результату.

Після цього Трамп, за даними джерел, переконався у достовірності розвідувальної інформації та безрезультатності дипломатичних зусиль. У п’ятницю о 22:38 за київським часом він віддав остаточний наказ про проведення атаки.

До слова,  Трамп може не мати чіткого плану щодо того, чим має завершитися конфлікт із Іраном. За словами фахівців, у Вашингтоні можуть переслідувати кілька цілей. Одна з версій – прагнення адміністрації Трампа до швидкої перемоги через точкові удари або спецоперації проти керівництва Ірану з подальшим поверненням до переговорів. Інший сценарій передбачає ширші вимоги: повну відмову Ірану від ядерної програми, ліквідацію балістичних ракет і послаблення союзних угруповань у регіоні.

