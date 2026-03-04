Пентагон назвав перших загиблих військових США у війні з Іраном

Загиблими є військовослужбовці 103-го командування забезпечення армійського резерву

Міністерство оборони США оприлюднило імена перших американських військових, які загинули під час війни проти Ірану. Йдеться про чотирьох резервістів армії США, які загинули 1 березня внаслідок атаки безпілотника на військовий об’єкт у порту Шуайба в Кувейті, пише «Главком».

За даними Reuters та Пентагону, загиблими є військовослужбовці 103-го командування забезпечення армійського резерву зі штабу в Де-Мойні (штат Айова):

капітан Коді А. Хорк, 35 років, Вінтер-Гейвен, штат Флорида;

сержант 1-го класу Ноа Л. Тітдженс, 42 роки, Белв’ю, штат Небраска;

сержант 1-го класу Ніколь М. Амор, 39 років, Вайт-Беар-Лейк, штат Міннесота;

сержант Деклан Дж. Коуді, 20 років, Західний Де-Мойн, штат Айова.

За інформацією Пентагону, військові загинули під час удару безпілотника по логістичному об’єкту американських сил у порту Шуайба, одному з ключових військово-транспортних пунктів США в Кувейті.

Нагадаємо, Центральне командування Збройних сил США підтвердило збільшення втрат особового складу в межах військової кампанії проти Ірану.

До слова, президент США Дональд Трамп може не мати чіткого плану щодо того, чим має завершитися конфлікт із Іраном. Таку оцінку дають частина експертів із зовнішньої політики та аналітиків Близького Сходу, яких опитав колишній міністр праці США Роберт Райх у колонці для The Guardian.