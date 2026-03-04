Головна Світ Політика
Кувейтський винищувач помилково збив три літаки США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кувейтський винищувач помилково збив три літаки США
Кувейтський пілот F/A-18 помилково збив три американські літаки, прийнявши їх за ворожі
фото: navair.navy.mil

Пілот F/A-18 прийняв американські F-15 за ворожі цілі

Три американські винищувачі F-15 були збиті над Кувейтом внаслідок інциденту з «дружнім вогнем». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За інформацією співрозмовників видання, кувейтський пілот винищувача F/A-18 помилково ідентифікував союзні літаки як ворожі та випустив по них три ракети. «Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися», – повідомив один зі співрозмовників WSJ.

За словами іншого джерела, перед цим іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту. Один із дронів атакував тактичний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули шість американських військовослужбовців.

Через цю атаку сили Кувейту були переведені у стан максимальної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них відкрили вогонь.

Представник Центрального командування США відмовився коментувати інцидент. Розслідування триває, і офіційна причина катастрофи може бути уточнена.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що США втратили кілька бойових літаків у небі над Кувейтом. За даними Центрального командування Збройних сил США, три винищувачі F-15E Strike Eagle, які брали участь в операції «Епічна лють» на території Ірану, були помилково збиті кувейтською протиповітряною обороною.

США Іран Кувейт

Кувейтський винищувач помилково збив три літаки США
Кувейтський винищувач помилково збив три літаки США
