США зіткнулися з браком ракет після операції проти Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США прискорюють виробництво ракет Tomahawk після нових бойових операцій
фото: Reuters

Вашингтон хоче прискорити виробництво ракет і боєприпасів після виснаження запасів

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує зустріч із керівниками найбільших оборонних компаній країни, щоб обговорити прискорення виробництва озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Зустріч свідчить про зростаюче занепокоєння у Вашингтоні щодо необхідності швидкого відновлення запасів зброї після початку військової операції проти Ірану. За інформацією агентства, з 2022 року Сполучені Штати витратили значну частину своїх військових резервів. Йдеться про період після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та початку бойових дій Ізраїлю в секторі Гази. Серед озброєнь, запаси яких скорочувалися, – артилерійські системи, боєприпаси і протитанкові ракети.

Новий конфлікт на Близькому Сході ще більше посилив навантаження на американські склади. Під час операції проти Ірану застосовувалися ракети більшої дальності, ніж ті, які США передавали Україні. У Білому домі очікують, що оборонні компанії пришвидшать виробничі темпи, щоб компенсувати витрачені запаси.

Зокрема, компанія Raytheon, яка виробляє крилаті ракети Tomahawk, уклала нову домовленість із Пентагоном. Вона передбачає поступове збільшення обсягів виробництва до тисячі ракет на рік. За планами Міноборони США, у 2026 році закупівлі становитимуть близько 57 ракет щомісяця, середня вартість однієї становитиме приблизно 1,3 мільйона доларів.

Адміністрація також сигналізує оборонним підрядникам про необхідність зосередитися на розширенні виробництва, а не на виплатах акціонерам. Крім того, Пентагон готується оприлюднити перелік компаній, які не виконують умови контрактів. Таким підрядникам дадуть 15 днів, щоб подати затверджені керівництвом плани виправлення ситуації.

Якщо ці плани визнають недостатніми, Міністерство оборони США може застосувати жорсткі заходи, включно з розірванням контрактів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні. 

Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були «такими високими і кращими», як зараз.

