Польща обговорила з Францією участь у ядерному стримуванні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не хоче залишатися пасивною, коли йдеться про ядерну безпеку

Ініціатива передбачає співпрацю у сфері безпеки та участь партнерів

Польща розпочала переговори з Францією щодо співпраці у сфері ядерного стримування та безпеки. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За його словами, Варшава прагне посилити свою роль у системі безпеки Європи та не має наміру залишатися лише спостерігачем у питаннях ядерної політики. Туск зазначив, що переговори ведуться не лише з Парижем, а й з іншими європейськими партнерами, які також зацікавлені у приєднанні до нової ініціативи.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити французьку систему ядерного стримування та залучити до неї низку європейських держав. Серед можливих партнерів називають: Польщу, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди, Бельгію, Данію, Швецію та Грецію.

Польський прем’єр наголосив, що країна планує діяти разом із союзниками, але водночас прагне розвивати власні оборонні можливості. За його словами, у перспективі Варшава хоче бути готовою до максимально автономних дій у сфері стратегічного стримування.

«Польща надзвичайно серйозно ставиться до питання ядерної безпеки. Як вам відомо, ми активно інвестуємо в майбутні атомні електростанції, і Польща не хоче залишатися пасивною, коли йдеться про ядерну безпеку у військовому контексті. Ми співпрацюватимемо з нашими союзниками, зокрема з Францією, яка висунула цю конкретну пропозицію, і в міру зростання наших можливостей намагатимемося підготувати Польщу до автономних дій у цьому питанні в майбутньому», – наголосив Туск.

Французька пропозиція передбачає кілька можливих форматів співпраці. Йдеться, зокрема, про спільні військові навчання, демонстрацію ядерних можливостей, а також потенційне розміщення французьких стратегічних авіаційних підрозділів на території партнерських держав.

У Парижі вважають, що розосередження таких сил у різних країнах Європи може ускладнити військове планування потенційних противників. Водночас Макрон наголосив, що рішення про можливе застосування французької ядерної зброї залишатиметься виключною прерогативою президента Франції. Це означає, що партнери можуть брати участь у системі стримування, але не матимуть спільного механізму ухвалення рішення щодо використання ядерного арсеналу.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна не виключає можливості розміщення ядерної зброї на своїй території у разі війни.

Йонсон, який представляє Помірковану партію прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, зазначив, що у воєнний час Швеція буде відкритою до рішень, які сприятимуть її безпеці та виживанню.