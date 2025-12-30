Головна Світ Політика
Саудівська Аравія завдала авіаударів по порту Мукалла в Ємені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Саудівська Аравія завдала авіаударів по порту Мукалла в Ємені
Офіційно Абу-Дабі поки не коментував інцидент
фото: АР

Військові заявили, що здійснили атаку вночі, щоб переконатися, що «не було завдано жодної побічної шкоди»

Саудівська Аравія здійснила авіаудари по порту Мукалла на південному сході Ємену, заявивши, що на територію країни прибуло озброєння, яке нібито постачалося з Об’єднаних Арабських Еміратів для сепаратистських сил Південної перехідної ради. Про це повідомляє Associated Press, передає «Главком».

За інформацією Ер-Ріяда, операція стала відповіддю на загрозу безпеці та стабільності регіону. Повітряні сили коаліції атакували зброю та бронетехніку, розвантажену з двох кораблів, які прибули з еміратського порту Фуджейра.

Офіційно Абу-Дабі поки не коментував інцидент.

Аналітики пов’язують атаку з судном Greenland, яке прибуло з Фуджейри до Мукалли 29 грудня. У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано переміщення нової бронетехніки в місті.

Нагадаємо, ізраїльські військові завдали авіаударів по столиці Ємену Сані у відповідь на ракетні атаки, здійснені хуситами проти Ізраїлю

