Саудівська Аравія завдала авіаударів по порту Мукалла в Ємені

Саудівська Аравія здійснила авіаудари по порту Мукалла на південному сході Ємену, заявивши, що на територію країни прибуло озброєння, яке нібито постачалося з Об’єднаних Арабських Еміратів для сепаратистських сил Південної перехідної ради. Про це повідомляє Associated Press, передає «Главком».

За інформацією Ер-Ріяда, операція стала відповіддю на загрозу безпеці та стабільності регіону. Повітряні сили коаліції атакували зброю та бронетехніку, розвантажену з двох кораблів, які прибули з еміратського порту Фуджейра.

Офіційно Абу-Дабі поки не коментував інцидент.

Аналітики пов’язують атаку з судном Greenland, яке прибуло з Фуджейри до Мукалли 29 грудня. У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано переміщення нової бронетехніки в місті.

