Обама публічно звинуватив Трампа та його адміністрацію в хаосі, жорстокості та корупції

Експрезидент США заявив про безпрецедентну некомпетентність нинішньої влади та розкритикував війну з Іраном

Колишній президент США Барак Обама різко розкритикував Дональда Трампа та його адміністрацію під час передвиборчих мітингів демократів у Клівленді й Детройті. Він звинуватив чинну владу в хаосі, жорстокості та корупції, а також заявив, що США втягнулися у війну з Іраном, якої американці не просили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The New York Times, яке цитує його.

«Два роки хаосу, жорстокості й корупції», – так Обама схарактеризував другу каденцію Трампа під час виступу в Клівленді, штат Огайо.

Експрезидент також заявив, що нинішню адміністрацію вирізняє «некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії». За його словами, високопосадовці команди Трампа – «несерйозні люди», а сам президент втягнув країну в економічно болісну війну з Іраном.

Обама наголосив, що демократи працюватимуть над тим, аби змусити адміністрацію Трампа відповідати за свої дії.

Під час виступу в Клівленді експрезидент також звинуватив Трампа у відірваності від повсякденних проблем американців. На його думку, президент більше переймається ремонтом Білого дому, зокрема його золотим оздобленням.

«Білий дім у нього виглядає так, ніби Саддам Хусейн відкрив Cheesecake Factory. Усюди саме золото», – пожартував Обама.

Пізніше в Детройті він розкритикував республіканців за спроби поставити під сумнів патріотизм демократа Абдула Ель-Саєда, який балотується до Сенату США. Обама нагадав про неправдиві твердження Трампа, що він нібито народився за межами Сполучених Штатів.

«Ми вже бачили це кіно: я грав у ньому головну роль. У мене є повне свідоцтво про народження, щоб це довести. Зі мною це не спрацювало», – сказав він.

Того ж дня Трамп назвав свого попередника «нікудишнім президентом». Він також заявив, що виступи Обами свідчать про силу Республіканської партії, яка перемогла на президентських виборах 2016 та 2024 років.

Під час власного мітингу в штаті Джорджія Трамп стверджував, що Обама виступав перед порожньою залою. Водночас, за даними The New York Times, це твердження не відповідало дійсності. Виступи обох політиків відбулися в межах кампанії перед проміжними виборами до Конгресу США.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали Гренландію та Венесуелу «за нуль». Також він висловився про Данію, яка, за його словами, віддала Америці Гренландію.