Головна Світ Політика
search button user button menu button

Обама публічно звинуватив Трампа та його адміністрацію в хаосі, жорстокості та корупції

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Обама публічно звинуватив Трампа та його адміністрацію в хаосі, жорстокості та корупції
Того ж дня Трамп назвав свого попередника «нікудишнім президентом»
фото: Reuters

Експрезидент США заявив про безпрецедентну некомпетентність нинішньої влади та розкритикував війну з Іраном

Колишній президент США Барак Обама різко розкритикував Дональда Трампа та його адміністрацію під час передвиборчих мітингів демократів у Клівленді й Детройті. Він звинуватив чинну владу в хаосі, жорстокості та корупції, а також заявив, що США втягнулися у війну з Іраном, якої американці не просили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The New York Times, яке цитує його.

«Два роки хаосу, жорстокості й корупції», – так Обама схарактеризував другу каденцію Трампа під час виступу в Клівленді, штат Огайо.

Експрезидент також заявив, що нинішню адміністрацію вирізняє «некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії». За його словами, високопосадовці команди Трампа – «несерйозні люди», а сам президент втягнув країну в економічно болісну війну з Іраном.

Обама наголосив, що демократи працюватимуть над тим, аби змусити адміністрацію Трампа відповідати за свої дії.

Під час виступу в Клівленді експрезидент також звинуватив Трампа у відірваності від повсякденних проблем американців. На його думку, президент більше переймається ремонтом Білого дому, зокрема його золотим оздобленням.

«Білий дім у нього виглядає так, ніби Саддам Хусейн відкрив Cheesecake Factory. Усюди саме золото», – пожартував Обама.

Пізніше в Детройті він розкритикував республіканців за спроби поставити під сумнів патріотизм демократа Абдула Ель-Саєда, який балотується до Сенату США. Обама нагадав про неправдиві твердження Трампа, що він нібито народився за межами Сполучених Штатів.

«Ми вже бачили це кіно: я грав у ньому головну роль. У мене є повне свідоцтво про народження, щоб це довести. Зі мною це не спрацювало», – сказав він.

Того ж дня Трамп назвав свого попередника «нікудишнім президентом». Він також заявив, що виступи Обами свідчать про силу Республіканської партії, яка перемогла на президентських виборах 2016 та 2024 років.

Під час власного мітингу в штаті Джорджія Трамп стверджував, що Обама виступав перед порожньою залою. Водночас, за даними The New York Times, це твердження не відповідало дійсності. Виступи обох політиків відбулися в межах кампанії перед проміжними виборами до Конгресу США.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали Гренландію та Венесуелу «за нуль». Також він висловився про Данію, яка, за його словами, віддала Америці Гренландію.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Барак Обама США вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Путіним 21 жовтня 2026 року
Проміжні вибори у США: чи зупинить Конгрес зближення Трампа з Кремлем?
23 жовтня, 10:15
Володимир Зеленський очікує на нові контакти з представниками Трампа
«Хтось вирішив пригальмувати допомогу»: Зеленський розкритикував США
20 жовтня, 02:55
Попри усі негаразди, Україна вистоїть, а Москва ляже, запевнив Бровді
Мадяр емоційно висловився про поведінку союзників України
18 жовтня, 15:54
Трамп каже, що відмова від санкцій проти РФ відповідає національним інтересам США
AP: Конгрес США вибухнув обуренням через скасування Трампом санкцій проти Росії
18 жовтня, 00:46
Обмеження швидкості Starlink створює проблеми на фронті
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
15 жовтня, 09:32
«Ми сказали Зеленському: «Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне», – зазначив Трамп
Трамп висунув Зеленському ультиматум
10 жовтня, 21:38
Путін повідомив Трампу, що не збирається припиняти війну проти України
Путін у розмові з Трампом дав зрозуміти, чи готовий до миру з Україною
10 жовтня, 11:33
Трамп прокоментував загибель жінки у РФ від «пневмонії невідомої етіології»
Трамп оцінив, чи може загадкова пневмонія у РФ бути пов’язана з біологічною зброєю
7 жовтня, 21:22
Мішель та Барак Обами перебувають у шлюбі понад 30 років та мають двох дітей
Мішель та Барак Обами замилували мережу сімейними фото
5 жовтня, 09:52

Політика

Обама публічно звинуватив Трампа та його адміністрацію в хаосі, жорстокості та корупції
Обама публічно звинуватив Трампа та його адміністрацію в хаосі, жорстокості та корупції
Росія озвучила, представників яких країн ЄС готова допустити до мирних переговорів
Росія озвучила, представників яких країн ЄС готова допустити до мирних переговорів
Кремль прокоментував заяви про візит Трампа до Москви
Кремль прокоментував заяви про візит Трампа до Москви
Трамп потрапив у пастку США 60-річної давнини через угоду з Путіним: чим це закінчилося тоді
Трамп потрапив у пастку США 60-річної давнини через угоду з Путіним: чим це закінчилося тоді
Один із головних союзників Путіна приїхав до Китаю, але Сі Цзіньпін із ним не зустрівся
Один із головних союзників Путіна приїхав до Китаю, але Сі Цзіньпін із ним не зустрівся
Мерц висунув гучні звинувачення на адресу Росії
Мерц висунув гучні звинувачення на адресу Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua