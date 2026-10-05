Мішель та Барак Обами замилували мережу сімейними фото

Мішель та Барак Обами перебувають у шлюбі понад 30 років та мають двох дітей

Барак і Мішель Обами одружилися у 1992 році

4 жовтня експрезидент США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама відзначили 34-ту річницю шлюбу. Пара привітала одне одного у мережі та поділилася фото з сімейного архіву. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі подружжя Обам.

Так, Барак Обама привітав дружину із річницею та наголосив на тому, що після кількох десятиліть шлюбу він й досі почувається молодим, поки поруч із ним кохана. «З річницею, Мішель! Я досі найщасливіший хлопець у світі, бо ти поруч зі мною», – написав колишній президент. До свого допису Обама додав спільне фото з дружиною.

Мішель Обама також присвятила допис зі зворушливим привітанням чоловіку. «Кохати тебе з кожним роком стає дедалі краще! З річницею, Барак. Нехай попереду буде ще багато років радості, сміху та нових спогадів», – зазначила вона.

фото: скриншот із відео Іnstagram/michelleobama

Колишня перша леді США також опублікувала відео з низкою архівних фото з Бараком Обамою. На фото можна побачити президентське подружжя разом на офіційних заходах з різних років. Також Мішель Обама показала світлини зі свого весілля та інші фото з сімейного альбому.

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Барак та Мішель Обами відзначили 34 роки шлюбу фото: скриншот із відео Іnstagram/michelleobama

Як писав «Главком», Барак Обама та Мішель Обама (Робінсон) познайомилися у Чикаго. Тоді 28-річний Обама проходив практику у фірмі «Сідлі та Остін» під час навчання у Юридичній школі Гарварда, працювала 25-річна Мішель Робінсон.

Згодом між молодими людьми завʼязалися романтичні стосунки, а в 1992 році вони одружилися. У 1998 році Мішель та Барак Обами стали батьками. У них народилася донька Малія Енн, у 2011 році в них народилася ще одна донька Саша.