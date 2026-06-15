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Чи буде угода Трампа з Іраном кращою за угоду Обами? Пояснення CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чи буде угода Трампа з Іраном кращою за угоду Обами? Пояснення CNN
Трамп оголосив про угоду з Іраном
фото: Getty Images

Дональд Трамп назвав свою домовленість з Іраном «стіною» проти отримання Тегераном ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп окреслив ключові обіцянки стосовно започаткованої ним угоди про припинення війни з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Американський лідер гарантує, що ці домовленості унеможливлять появу в Тегерана ядерного озброєння, а також виявляться значно ефективнішими за угоду, укладену за часів каденції Барака Обами. Власну ініціативу Трамп протиставив політиці попередника у соціальних мережах, назвавши колишній договір одним із найгірших в історії США та прямим шляхом для Ірану до створення ядерної зброї, тоді як свій документ він охарактеризував як надійний бар'єр.

На теперішньому етапі провести ретельне зіставлення двох документів неможливо, оскільки оголошений у неділю меморандум Трампа спрямований безпосередньо на припинення бойових дій, а не на довгострокове ядерне врегулювання. За часів Обами Сполучені Штати у складі міжнародної коаліції досягли обмеження іранських ядерних розробок, за що Тегеран отримав доступ до заморожених нафтових активів, причому міжнародні спостерігачі фіксували виконання іранською стороною своїх зобов'язань. Згодом, під час свого першого президентського терміну, Трамп розірвав цю домовленість, що підштовхнуло Іран до аналогічного кроку та відновлення процесу збагачення урану.

Поточний документ Дональда Трампа має зовсім інші цілі, фокусуючись на зупиненні воєнних дій та відновленні судноплавства через Ормузьку протоку. Передбачається, що Вашингтон зніме блокаду з іранських морських портів, а Тегеран натомість розблокує рух суден через стратегічну протоку. Водночас, повноцінну довготривалу угоду щодо обмеження ядерного потенціалу Ірану сторонам лише доведеться розробляти у майбутньому. Окрім цього, Трамп неодноразово критикував адміністрацію Обами за передачу готівкових коштів Тегерану, яка насправді була врегулюванням давнього спору щодо зброї, замовленої Іраном ще до ісламської революції, тож наразі залишається невідомим, які саме фінансові зобов'язання містить нова угода чинного президента.

Як відомо, президент Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном і про те, що США припинять свою морську блокаду країни, що стало найважливішою подією за місяці переговорів. 

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена. Вітаємо всіх!» – заявив Трамп у дописі на Truth Social.

Теги: США Іран Барак Обама Дональд Трамп

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