Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною
Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України
фото з відкритих джерел

Країни Євросоюзу наголошують, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови

Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомляє ČTK.

Листа, ініційованого міністром європейських справ уряду Чехії Мартіном Дворжаком на ім'я міністра закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина.

Підписанти високо оцінюють кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС, та наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

Країни також зазначають, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дозволить скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

«Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС», – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні, однак на шляху до цього рішення може стати Угорщина.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

До слова, європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання.

Читайте також: Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів 
Теги: Європейський союз Молдова Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Група росіян напала на українських волонтерів у центрі Праги
Чеська поліція затримала чотирьох осіб через напад на українських волонтерів
3 червня, 18:37
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС
Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом
22 травня, 12:14
Рада ЄС: РФ проводить міжнародну кампанію маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та викривлення фактів з метою виправдання та підтримки своєї агресії проти України
ЄС заборонив на своїй території чотири пропагандистські ресурси Росії
17 травня, 17:01
«Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку»
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
17 травня, 12:40
Заборона має поширюватися на всю територію Європейського Союзу
Посли Євросоюзу схвалили заборону низки пропагандистських ресурсів РФ
15 травня, 18:24
Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року
ЄС схвалив план за програмою Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро
14 травня, 13:09
Колишній секретар РНБО Олексій Данілов призначений послом України в Молдові
Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом
10 травня, 09:04
ЄС не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу
Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ
8 травня, 15:15
Президентка Молдови також заявила, що не вважає можливим включити до складу уряду лідерку (башкана) автономного регіону Гагаузія
Деокупація Придністров'я за допомогою України: Санду розcтавила крапки над «і»
7 травня, 13:23

Політика

Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною
Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною
Чи варто Україні чекати на німецьких військових? Чітка відповідь Міноборони Німеччини
Чи варто Україні чекати на німецьких військових? Чітка відповідь Міноборони Німеччини
ЄС обговорює припинення безвізу з Грузією через закон про іноагентів
ЄС обговорює припинення безвізу з Грузією через закон про іноагентів
Президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону
Президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону
Вибори в Індії: премʼєр-міністр Нарендра Моді лишається на рекордний третій термін
Вибори в Індії: премʼєр-міністр Нарендра Моді лишається на рекордний третій термін
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
26K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
17K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
9600
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
7671
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Перше інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
6443
По Києву та області їздитиме військова техніка: ЗСУ звернулися до українців

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua