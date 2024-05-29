Санкції проти Росії впливають на неї лише на Заході – FT

Спроби зупинити потік бізнесу РФ лише перенаправляють його в інше місце

Санкції проти Росії не мають жодного впливу за межами країн Заходу, а спроби зупинити потік бізнесу лише перенаправляють його в інше місце. Про це заявив голова головного торгового центру Дубаю Хамад Буамім, пише Financial Times.

«Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її. Торгівля продовжує текти, просто вона тече по-іншому», – наголосив голова Дубайського товарного центру, провідної зони вільної торгівлі ОАЕ, яка охоплює понад 24 тис. підприємств.

Дубай вважається вигодонабувачем від спроб США та Європи ізолювати російську економіку. До прикладу, деякі нафтотрейдери переїхали з Женеви до ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій, запроваджених проти Москви.

За словами Буаміма, енергетика є найважливішим сектором для Dmcc, оскільки в зоні зареєстровано близько 3 тис. енергетичних компаній.

Однак в останні місяці ОАЕ, разом з іншими країнами, перебувають під тиском США, ЄС і Великої Британії, які вимагають вжити заходів проти компаній, що торгують з Росією.

«Той факт, що економіка не контролюється виключно однією стороною світу, робить ці санкції менш ефективними. Якщо ми візьмемо лише війну в Україні, то санкції ефективні, коли ви дивитеся на захід, але вони не дуже ефективні за його межами. Ми не бачимо в них великого інструменту для здійснення будь-якого впливу. Вони просто ускладнюють торгівлю і впливають на весь світ», – сказав Буамім.

Нагадаємо, Росію необхідно позбавити доступу до сучасних технологій за допомогою тотального контролю над експортом у країну, який діяв щодо СРСР під час холодної війни. З такою пропозицією виступила Стенфордська міжнародна робоча група з санкцій проти Росії

Нагадаємо, деякі західні компанії, які раніше заявляли про наміри піти з Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, вирішили залишитися в країні-агресорці. Серед причин вони називають зростання бюрократичних перепон й відновлення споживчої активності.