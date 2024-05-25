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Нардепка розповіла, як західні партнери ставляться до втрат своєї техніки на фронті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нардепка розповіла, як західні партнери ставляться до втрат своєї техніки на фронті
Нардепка: На Заході дуже хороше ставлення до наших військових, усі знають, наскільки вони бережно поводяться з технікою
фото: Reuters

Із Вашингтона повернулася українська делегація у складі п’яти народних депутатів. Парламентарі зустрічалися з представниками Білого дому та когресменами

Західні партнери розуміють, втрати техніки на війні – є нормальним явищем. При цьому вони відзначають бережне ставлення українських військових до іноземної допомоги. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова.

За словами Устінової, до тих втрат техніки, які, зокрема, росіяни виставляють у себе на виставках, партнери ставляться з розумінням.

«Партнери розуміють, що це – війна, особливо з цією кількістю російських «суперкамів» та «орланів», які постійно висять зверху і бачать майже все. Насправді, на Заході дуже хороше ставлення до наших військових, усі знають, наскільки вони бережно поводяться з технікою», – зауважила нардепка.

Устінова додала, що обліковувати втрачену техніку – це головна робота парламентської комісії з обліку зброї. Саме тому зараз над цим активно працюють не лише в комітеті, а й у співпраці з Міністерством оборони.

«Зараз ключове – щоб всі розуміли, де і що перебуває, аби кожен умовний військовий аташе розумів, де скільки танків є, скільки на ремонті, скільки втрачено. Ми нещодавно разом з Міністерством оборони запустили новий формат звітності для наших партнерів і зараз працюємо над його вдосконаленням», – підкреслила членкиня української делегації.

Також Олександра Устінова прокоментувала ситуації, коли в українських військових були претензії до певної техніки НАТО. За її словами, проблема була в тому, що у перших «леопардів», які до приїхали до України з різних країн, була різна амуніція. Проте все має бути «підігнано під один і той самий калібр і «натовський» стандарт». Нардепка наголосила, що такі та подібні проблеми поступово намагаються вирішити.

До слова, США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України до кінця цього тижня. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір повернутися до попереднього графіка, згідно з яким скорочення запасів американських боєприпасів і обладнання для України оголошувалося приблизно кожні два тижні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нову партію зброї та військової техніки до відправлення в Україну.

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Теги: війна робота озброєння втрати росіяни Олександра Устінова

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