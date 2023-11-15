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Чехія схвалила «заморозку» російських державних активів в країні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чехія схвалила «заморозку» російських державних активів в країні
фото ілюстративне

Російське майно в кадастрі нерухомості буде заблоковане

Уряд Чехії схвалив «заморозку» російської державної власності у країні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«Фінансові рахунки будуть заблоковані, майно в кадастрі нерухомості також буде заблоковано, щоб його не можна було продати. У той момент, коли уряд прийняв рішення, управління фінансового аналізу зобов’язане діяти. Ми підготували цей захід у співпраці з офісом, тому для них це не нове питання», – зазначив Ліпавський.

За даними міністра, особи, які орендують будівлі, можуть залишитися там. Однак вони будуть зобов'язані надсилати гроші на рахунок, який підпадає під санкції, і вони можуть використовувати гроші для ремонту будівель, щоб зберегти майно.

«На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується», – додав він.

Міністр також заявив, що планує запропонувати аналогічні санкції іншим країнам Європейського Союзу.

«Якби це вдалося там реалізувати, це було б великим успіхом», – каже урядовець.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд дол. Більшу частину з них розмістили в країнах в Євросоюзу та Японії. 

Теги: Чехія росія

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