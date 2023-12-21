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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Жінка, яку використовує Путін

glavcom.ua
Дунцова – технологічна лялька для керованої утилізації ліберально-орієнтованого електорату
фото з відкритих джерел

Три факти про майбутню «суперницю» Путіна на виборах

Отже, Катерина Дунцова. Перша реакція українського фейсбукера – що це?

Це – майбутній опонент Путіна і кандидат у президенти РФ від «ліберальной абщественности», яка проти війни і за ЛГБТ.

Периферійна журналістка без роду і племені, муніципальна депутатка із глушини Тверської області, російська «Тихановська», але ні – таки не Тихановська.

Бо білоруська Тихановська виявилась волею обставин і тупості лукашенківського режиму політичною зіркою світового масштабу, поза свого бажання.

А Дунцова – це класична «чекістська» технологія. Три факти.

•1•

Журналістка оголошує збори своєї ініціативної групи в Москві для збирання підписів на кандидатство у конгрес-центрі технополісу «Москва». Подібні опозиційні сходки Кремлем, міською владою та поліцією зачищаються вмить. Не встигнуть навіть позіхнути.

Але тут – о диво. Влада обмежилась лише виключенням світла в приміщенні. Але це не завадило провести висунення. Повторюсь, якщо владі не потрібно допустити когось до виборчого процесу – вона це зробить однозначно і безпроблемно. Але не у цьому випадку.

•2•

Дунцовій треба зібрати для реєстрації від 300 до 315 тисячі підписів (що цікаво, більше ніж 315 тисяч не можна надати в ЦВК). При цьому, на один суб'єкт федерації має бути не більше 2500 підписів.

Для цього треба виборча машина та фінансовий ресурс. Один підпіс обходиться десь 200 російських рублів. Рахуйте тепер. І де проста тверська безсрібниця знайде такі кошти у такий швидкий срок? А підписи треба зібрати до 31 січня.

•3•

Телеграм-канал Дунцової був створений лише місяць тому назад. А вже зараз у нього більше ніж 150 тисяч підписників. Дивина та й годі. З'являється звідкилясь якась перелякана регіональна журналістка і у неї сходу вже велика армія підписників. Мені здається, що не треба мати третє око, щоб побачити тут «волохату ФСБешну лапу».

Таким чином, Дунцова – технологічна лялька для керованої утилізації ліберально-орієнтованого електорату. Путіну вона потрібна для унаочнення низької підтримки антивоєнної програми, яка буде асоціюватись із Дунцовою.

Її пару відсотків буде використано російською пропагандою як начебто ілюстративний доказ непопулярності ідеї зупинити війну. Приблизно таку роль виконувала Собчак на минулих президентських виборах.

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Джерело
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Теги: росія вибори путін

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