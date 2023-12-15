Вступ України до ЄС. Зеленський анонсував наступні кроки

Зеленський: «Це велика робота – інтегрувати державу, всі інституції, всі норми – все це до Євросоюзу. Але зробимо»

Україна виконала рекомендації Єврокомісії, а після рішення про початок переговорів про вступ у ЄС на країну чекає велика робота. Про це сказав Володимир Зеленський у зверненні.

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«Важливий день. Тиждень. Важливі були візити. Багато зустрічей і перемовин, ще більше непублічної роботи і з друзями, і зі скептиками також – з усіма. Україна завжди захищає себе. І здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо і боремось. Борітеся – поборете. Саме так це й працює», – сказав президент.

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Зеленський зазначив, що рішення про початок переговорів про вступ у Європейський Союз – це сильний результат і для України, і для всієї Європи, це ще один крок до повноправного членства України в ЄС.

«Рекомендації Єврокомісії ми виконали. Сумніви ми зняли. Сьогодні – рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота – інтегрувати державу, всі інституції, всі норми – все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення – буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України у ЄС», – переконаний президент.

Він також подякував усім захисникам та привітав українців із важливим рішення Єврокомісії.

«Зараз в Україні у багатьох – піднесений настрій, і це важливо, це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного й кожну, з тим, що вдалося! Вдалося всім нам, хто єдністю України зміцнює єдність Європи», – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.