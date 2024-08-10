У Курській області впав ще один російський прапор (відео)

Операція ЗСУ на Курщині триває

Українські бійці зняли російський прапор із адмінбудівлі в селі Свердликове Курської області РФ. Відео оприлюднив батальйон «Нахтігаль» 14-го полку безпілотних систем ЗСУ.

«100 років тому в Курській губернії (області) понад 60% населення побутово послуговувалось українською мовою. А хто ми такі, аби дозволяти комусь утискати україномовних громадян російської федерації?», – іронічно написав військовий Юрій Яковенко із позивним Хорват.

Коли саме було зняте відео – не уточнюється.

В Курській області впав ще один триколор.



Відео: батальйон "Нахтігаль" 14 полку ЗСУ. pic.twitter.com/M1AKWu2GmJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через ситуацію на Курщині.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.