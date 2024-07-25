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Знищив чотири ворожі танки за три хвилини. Згадаймо Георгія Коропа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Знищив чотири ворожі танки за три хвилини. Згадаймо Георгія Коропа
На особистому рахунку Георгія Коропа вже у червні 2022 року було до 40 одиниць знешкодженої російської бронетехніки
колаж: glavcom.ua

Захисник пішов на війну у 2014 році, відслужив контракт у піхоті, а у 2022-му він як доброволець опанував «Стугну»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Георгія Коропа.

Під час виконання службових завдань 21 липня трагічно загинув український воїн, оператор протитанкового ракетного комплексу «Стугна» Георгій Короп (позивний Адвокат). Про це повідомив його друг, журналіст і військовий Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці.

На особистому рахунку полеглого бійця вже у червні 2022 року було до 40 одиниць знешкодженої російської бронетехніки. Саме Георгій Короп знищив у березні 2022-го російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», яка виставляється на парадах трофеїв на столичному Хрещатику. Також його знаменита робота – знищення чотирьох ворожих танків за три хвилини.

На особистому рахунку Георгія Коропа вже у червні 2022 року було до 40 одиниць знешкодженої російської бронетехніки
На особистому рахунку Георгія Коропа вже у червні 2022 року було до 40 одиниць знешкодженої російської бронетехніки
фото: Сільва Короп-Хорольська/Facebook

«Ми познайомилися з ним вночі 27 квітня 2022 року, у напівоточеному селі Вірнопілля, на опорному пункті добровольчого загону «Карпатська Січ», і за десять хвилин він узяв мене на бойове завдання по виявленню та знищенню російських танків, які з висоти контролювали підходи до села. Росіяни використовували танкову оптику для спостереження, щоб помітити та вразити їх у нас була тільки одна ризикована позиція – розбита будівля ферми за два кілометри від російських танків, яка була для росіян як на долоні. Але це була краща позиція, і Георгій ризикнув її зайняти.

Він вів спостереження пʼять годин, і виявив прямо перед нами два російські танки, які були добре замасковані. Їх стволи дивились прямо на нас, бо наша ферма була єдиною будівлею з цього краю висоти. Якби вони щось помітили – шансів вийти звідти вдень не було. Але «Адвокат» миттєво виставив пускову установку і знищив обидва танки. Він зачистив усі висоти навколо Вірнопілля від російської бронетехніки Кантемирівської дивізії. Комбат «Карпатської Січі» Олег Куцин його дуже любив – я одного разу відзняв, як Куцин зі скандалом забрав ракети в іншого розрахунку, який боявся виходити з підвалу, і віддав ракети «Адвокату», – пригадав Бутусов.

Георгій Короп – талановитий оператор ПТРК «Стугна»
Георгій Короп – талановитий оператор ПТРК «Стугна»
фото: Сільва Короп-Хорольська/Facebook

У червні 2022-го під Білогорівкою машина Георгія Коропа потрапила у засідку, він отримав важкі поранення руки, тривалий час лікувався, але потім повернувся на фронт.

У цивільному житті чоловік був юристом, захоплювався парашутним спортом. Пішов на війну у 2014-му, відслужив контракт у піхоті.

Полеглий захисник пішов на війну ще у 2014 році
Полеглий захисник пішов на війну ще у 2014 році
фото: Сільва Короп-Хорольська/Facebook

«За пару місяців до вторгення у 2022-му він як доброволець опанував «Стугну» у Конструкторському бюро «Луч» у групі, яку створили О. Коростельов, С. Пашинський, Т. Чорновол, і 24 лютого взяв ракетну установку з арабського замовлення, яку таємно вивезли з заводу за добу до російського ракетного удару. На початку війни ні Короп, ні його установка ніде не були оформлені, щоб бити ворога, йому не треба було документів», – написав журналіст.

Директор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов радився з Георгієм Коропом щодо модернізації «Стугни»
Директор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов радився з Георгієм Коропом щодо модернізації «Стугни»
фото: Сільва Короп-Хорольська/Facebook

Бутусов також відзначив, як натхненно воював Короп. Його талант відзначив і директор державного підприємства «ДП Київське конструкторське бюро «Луч» Олег Коростельов, який радився з Коропом щодо всіх аспектів модернізації «Стугни».

«Короп з розрахунком увійшов до протитанкової бойової групи командира з позивним «Дайвер», і з цим досвідченим командиром він діяв максимально ефективно.

«Адвоката» відрізняла ініціатива – «Дайвер» детально ставив завдання, план та характер дій, а на місці Короп ніколи не сидів та не чекав коли це противник до нього приїде. Він завжди шукав противника попри ризик, виходив на нуль, та використовував постійно камеру «Стугни» як систему оптичної розвідки, прискіпливо спостерігав та вивчав місцевість. Він ретельно прораховував висоти, кути спостереження та пострілу, маршрут підходу та виходу, фактори маскування, і не мав страху після того, як ухвалював рішення», – розповів Бутусов.

Георгій Короп знищив у березні 2022-го російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок»
Георгій Короп знищив у березні 2022-го російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок»
фото: Сільва Короп-Хорольська/Facebook

Більшість влучних пострілів полеглий захисник фіксував на відео, хоча сам був дуже скромною людиною і не хотів популярності.

Георгій дуже любив свою дружину, сина та доньку. Дружину звати Сільва, і саме «Сільва» – назва його ракетної установки.

Георгій Короп разом із дружиною Сільвою
Георгій Короп разом із дружиною Сільвою
фото: Сільва Короп-Хорольська/Facebook

Підтримати родину героя можна за реквізитами: 5168745157601722 (дружина Сільва Короп-Хорольська).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна смерть військові хвилина мовчання пам'ять Україна українці

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