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Армія окупантів вперше зіткнулася з кадровим недобором – Буданов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Армія окупантів вперше зіткнулася з кадровим недобором – Буданов
Буданов зазначив, що на початку війни противник оголосив часткову мобілізацію та намагався заохочувати людей значними грошовими сумами, але цього виявилося недостатньо для поповнення армії
фото: з відкритих джерел

Кирило Буданов: «З мобілізацією у Росії не все так просто. Проблеми з людським ресурсом у РФ почалися близько трьох місяців тому»

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що проблеми з мобілізацією в Росії почалися 3 місяці тому. Незважаючи на значні грошові стимули, потік добровольців катастрофічно зменшується, і зафіксовано майже 10% недобору. Про це пише Forbes.

«З мобілізацією в Росії не все так просто. Проблеми з людським ресурсом у РФ почалися близько трьох місяців тому. Цей момент не усім відомий. До цього в Росії з мобілізацією не було жодних проблем», – сказав Буданов.

Він зазначив, що на початку війни противник оголосив часткову мобілізацію та намагався заохочувати людей значними грошовими сумами, але цього виявилося недостатньо для поповнення армії. Багато інших осіб пішли воювати як добровольці або були переведені зі строкової служби на контрактні умови.

«Подумайте, чому ворог постійно підвищує рівень одноразової грошової виплати за підписання контракту? Суми дійшли, залежно від регіону, вже до 2 млн російських рублів. Це величезні гроші для Росії. Відповідь очевидна – потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія РФ вперше зіткнулася з кадровим недобором. У Росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору», – каже очільник ГУР.

За його словами, зараз міноборони РФ намагається виправити становище. Ворог розуміє – якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію. Тягнути ворог буде до останнього, бо на думку керівництва РФ, масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підвищив одноразову виплату росіянам та іноземцям, якщо ті укладуть контракт з Міноборони РФ для участі у війні проти України.

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Теги: мобілізація Кирило Буданов росія розвідка

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