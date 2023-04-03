Дипломати Туреччини, Ірану, Сирії та РФ зустрінуться сьогодні у Москві

Лавров готує візит до Туреччини

Сьогодні, 3 квітня, у Москві розпочинається дводенна зустріч дипломатів Туреччини, Росії, Ірану та Сирії. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Anadolu.

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Зазначається, що основною темою чотиристоронньої зустрічі 3-4 квітня у Москві буде обговорення сирійської проблеми. Зустріч проходитиме на рівні заступників міністрів закордонних справ Туреччини, Росії, Ірану та Сирії.

Також Чавушоглу прокоментував також порядок денний наміченого на 6-7 квітня візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Туреччини. За словами глави турецького МЗС, вони обговорять двосторонню співпрацю, зернову угоду, а також ситуацію у Сирії та Лівії.

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Раніше повідомлялося, що Іран може збільшити поставки зброї Росії.

Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років.

До слова, МЗС України прокоментувало можливий візит Путіна до Туреччини.