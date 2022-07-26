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    Політика

    Опозиціонер Яшин із в'язниці розповів, як вибити у Путіна головний козир

    Російському опозиціонеру Яшину загрожує 10-річне ув'язнення - Опозиціонер Яшин із в'язниці розповів, як вибити у Путіна головний козир
    Російському опозиціонеру Яшину загрожує 10-річне ув'язнення
    фото: Олександра Астахова

    Ілля Яшин вважає, що ООН мала б визнати тортурами «промивання мізків» пропагандою у російських в’язницях

    Російський опозиційний політик Ілля Яшин, якому зараз загрожує тривале тюремне ув’язнення, вважає своє рішення залишитися у Росії правильним. Адже, на його думку, це «вибиває у Путіна головний козир» про іноземну орієнтованість російської опозиції. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

    Яшин також розповів про свої в’язничні будні. За його словами, у російських в’язницях постійно триває «промивання мізків» пропагандою.

    «Щоранку в моїй камері ІТТ включається «Радіо Росії». О 6-й ранку звучить гімн, а потім починається промивання мізків. Новини мало відрізняються одна від одної. Російські війська завдали чергового «удару ювелірної точності» по розташуваннях ЗСУ; знищено понад триста націоналістів та близько ста одиниць бойової техніки. Українські карателі відповіли новим обстрілом житлових кварталів «ДНР» з американського (акцент на американському) озброєння; ракета потрапила до дитячого садка, дивом вдалося уникнути жертв.

    Потім ефір заповнюється аудіозаписами до редакції: «Марія з Саратова» або «Олена Миколаївна з Кірова» зачитують вірші власного написання, присвячені нашим героям, які, воюючи на Україні, поставили себе в один ряд із «ветеранами Великої Перемоги». І на десерт «пісні русской весни» – ансамблі художньої самодіяльності гугняво співають про повернення Маріуполя до рідної гавані або про злочини Майдану. І так по колу. Кожен божий день», – йдеться у дописі.

    Політик висловив думку, що ООН мала б визнати вимушене прослуховування таких ефірів формою тортур.

    Яшин також поділився спостереженнями, що все менше людей сприймає на віру таке промивання мозку.

    «Дивно, але, попри агресивну пропаганду війни, я взагалі не стикаюся з проявами ненависті по цей бік ґрат. Навіть навпаки. То конвойний, клацаючи наручники, шепне: «Ілля, тримайся». То чергова в ізоляторі дасть зайву ковдру, «щоб хоч спалося пом'якше». То пристав у суді подякує за ролик про Кадирова. Такі моменти укріплюють відчуття моральної правоти», – зазначив політик.

    Російський опозиціонер також вважає своє рішення залишитися у Росії, попри загрозу ув’язнення, правильним.

    «Навіть зараз, сидячи в камері перед загрозою 10-річного ув'язнення, я розумію, що рішення залишитися в Росії було правильним. Дуже складним – але правильним. Тому що воно вибиває у Путіна головний козир про іноземну орієнтованість опозиції та про те, що ми всі втечемо за першої ж небезпеки. І ось люди бачать: ми нікуди не тікаємо, ми стоїмо на своєму та поділяємо долю своєї країни. Це робить наші слова вагомішими, а аргументи міцнішими. Але головне – залишає нам шанс повернути собі свою батьківщину. Адже перемагає не той, хто сильніший прямо зараз, а той, хто готовий іти до кінця», – написав він.

    Нагадаємо, раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

    Також раніше повідомлялося, що Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.

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    Теги: росія війна в'язниця опозиція #stoprussia
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    Опозиціонер Яшин із в'язниці розповів, як вибити у Путіна головний козир