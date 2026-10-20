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«Вбити русофобію в зародку». Журналісти з'ясували, що стоїть за заявами влади Грузії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Вбити русофобію в зародку». Журналісти з'ясували, що стоїть за заявами влади Грузії
Влада Грузії дедалі частіше використовує кремлівську риторику про русофобію
фото: Іраклі Кобахідзе у Facebook

Попри російську окупацію близько 20% території країни, грузинська влада звинувачує опозицію та незалежні медіа в розпалюванні ворожнечі до росіян

Грузинська влада дедалі частіше використовує термін «русофобія», який давно став частиною риторики Кремля. Водночас між Грузією та Росією посилюються економічні зв'язки, а перспективи вступу країни до ЄС залишаються невизначеними. Чим пояснюється така політика Тбілісі, дослідила BBC, повідомляє «Главком»

Ще 14 вересня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час телевізійних дебатів заявив, що влада має намір боротися з русофобією. «Наша мета – вбити русофобію ще в зародку», – наголосив Кобахідзе.

За словами прем'єра, у грузинському суспільстві русофобії нібито немає, однак опозиція та критично налаштовані до влади медіа штучно розпалюють неприязнь до російських туристів.

Кобахідзе стверджує, що за цими кампаніями стоїть «глибинна держава» (deep state) – невизначені закордонні сили, які, за версією грузинського уряду, намагалися втягнути країну у війну проти Росії та відкрити «другий фронт» війни в Україні.

«Протестують не люди, а іноземна агентура, а потім іноземна агентура у вигляді медіа це висвітлює. Так і розкручується русофобська кампанія», – заявив прем'єр.

Іраклій Кобахідзе – грузинський політик, прем'єр-міністр Грузії з 8 лютого 2024 року. Раніше очолював парламент країни та правлячу партію «Грузинська мрія», засновану мільярдером Бідзіною Іванішвілі.

Кобахідзе проводить політику, яку критикують за зближення з Росією та відхід від європейської інтеграції. За його прем'єрства Грузія відмовилася від просування переговорів про вступ до ЄС до 2028 року, а влада посилила обмеження для незалежних медіа та громадських організацій. Грузія також не приєдналася до більшості санкцій Євросоюзу проти Росії.

Кобахідзе політично пов'язаний із Бідзіною Іванішвілі, засновником «Грузинської мрії». У грудні 2024 року США запровадили санкції проти Іванішвілі, звинувативши його в підриві демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії.

Чому грузинська влада заговорила про русофобію?

Як зазначає BBC, термін «русофобія» давно використовує Кремль, зокрема для пояснення антиросійських протестів і критики своєї політики в Україні, країнах Балтії та самій Грузії. Тепер схожу риторику дедалі частіше застосовує й грузинська влада. Одне з можливих пояснень – прагнення керівництва Грузії зберегти прагматичні відносини з Москвою.

Правляча партія «Грузинська мрія» називає одним зі своїх головних досягнень збереження миру та відмову від конфронтації з Росією. Натомість її критики вважають, що така політика посилює російський вплив на країну.

Політолог Гія Нодія припускає, що Росія наразі не зацікавлена в новому військовому вторгненні до Грузії, оскільки веде війну проти України та задоволена нинішнім грузинським урядом.

Іншим чинником є економічні зв'язки між країнами. За оцінкою Economic Policy Research Center, у першій половині 2026 року на Росію припадало близько 11,8% зовнішньої торгівлі Грузії та майже 60% доходів від експорту грузинського вина. Експерти застерігають, що така залежність може стати інструментом політичного тиску на Тбілісі.

Водночас звинувачення у русофобії стали частиною внутрішньополітичного протистояння. Нодія попереджає, що Москва може використати їх як привід для тиску на Грузію під приводом захисту російських громадян.

Як у Грузії ставляться до росіян?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частина грузинського суспільства почала відкрито вимагати від росіян визначитися зі ставленням до війни. Зокрема, власник фітнес-клубу в Батумі Георгій Путкарадзе запровадив для громадян РФ спеціальну заяву, яку вони мають підписати перед відвідуванням закладу.

Георгій Путкарадзе, власник фітнес-клубу в Батумі
Георгій Путкарадзе, власник фітнес-клубу в Батумі
фото: BBC

У документі росіяни підтверджують повагу до грузинського народу та підтримку суверенітету й територіальної цілісності Грузії та України. За словами підприємця, деякі росіяни відмовлялися підписувати документ, побоюючись можливих проблем для родичів, які залишилися в Росії. Водночас чимало відвідувачів погоджувалися з умовами.

Попри заяви про масову неприязнь до росіян, Грузія залишається популярним напрямком для громадян РФ. За перші шість місяців 2026 року в країні зафіксували понад 600 тис. візитів росіян, а за весь 2025 рік – понад 1,5 млн.

За результатами перепису населення 2024 року, у Грузії постійно проживали майже 38 тис. громадян Росії. Водночас після кількох резонансних конфліктів за участю російських туристів у соцмережах поширилися повідомлення про навмисне погане обслуговування громадян РФ у грузинських закладах.

Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування за статтею про саботаж. За версією відомства, повідомлення поширювали через створені за кордоном фейкові акаунти, щоб сформувати враження про несприятливе середовище для російських туристів. Про результати цього розслідування відомство публічно не повідомляло.

Російська окупація та посилення впливу Москви

Російські військові продовжують перебувати в Абхазії та Південній Осетії, які Тбілісі вважає окупованими територіями. Загалом під контролем Росії та підтримуваних нею де-факто адміністрацій залишається близько 20% території Грузії.

Після російсько-грузинської війни 2008 року Москва та підконтрольні їй структури встановили загородження вздовж лінії розмежування. У Грузії цей процес називають «повзучою окупацією», оскільки загородження подекуди просувалися вглиб підконтрольної Тбілісі території.

Попри це, економічні відносини між Грузією та Росією продовжують розвиватися. У травні 2023 року країни відновили пряме авіасполучення після майже чотирирічної перерви.

Керівник Європейсько-грузинського інституту Георгій Мелашвілі вважає, що за час правління партії «Грузинська мрія» економічний і політичний вплив Росії на Грузію посилився, тоді як вплив Заходу зменшився.

Експерт також застерігає, що Росія поступово переходить від окупації грузинських територій до їх фактичної анексії. Як приклад він наводить підписану 9 травня угоду між Москвою та Цхінвалі, яка, зокрема, дозволяє громадянам Росії обіймати державні посади в Південній Осетії та навпаки.

Водночас перспективи європейської інтеграції Грузії залишаються невизначеними. Хоча наприкінці 2023 року країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, європейські посадовці критично оцінюють подальший розвиток ситуації. За даними опитувань Caucasus Research Resource Center, майже 70% грузинів вважають Росію головним зовнішнім ворогом своєї країни.

Раніше колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі попередив українців про наслідки можливих поступок Росії. За його словами, Грузія поступово перетворюється на економічну колонію Москви: грузини масово виїжджають із країни, тоді як росіяни купують нерухомість, відкривають школи та бізнеси.

Саакашвілі також заявив, що можливі поступки Кремлю можуть призвести до встановлення в Україні режиму, подібного до влади Бідзіни Іванішвілі в Грузії. На думку експрезидента, це становитиме загрозу українській державності та незалежності.

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Теги: Грузія росія росіяни окупанти окупація опозиція

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