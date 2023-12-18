Орбан подарував Ердогану незвичайний подарунок (фото)
Угорщина слідом за Туреччиною блокує вступ Швеції в НАТО Ердоган подарував Орбану електроавтомобіль
Президенту Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав у подарунок від прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбана коня. Про це Орбана повідомив у Fаcebook.
У понеділок, 18 грудня, Ердоган відвідав Угорщину для проведення та налагоджування офіційних контактів. Саме під час зустрічі Орбана та Ердогана перший подарував йому коня. Водночас Ердоган подарував Орбану електроавтомобіль.
Прем'єр Угорщини відомий тим, що часто наслідує турецького лідера у політичних рішеннях. Зокрема, Угорщина слідом за Туреччиною блокує вступ Швеції в НАТО.
Нагадаємо, міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси.
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