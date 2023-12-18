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Орбан подарував Ердогану незвичайний подарунок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан подарував Ердогану незвичайний подарунок (фото)
Ердоган подарував Орбану електроавтомобіль
Фото: Віктор Орбан/ Facebook

Угорщина слідом за Туреччиною блокує вступ Швеції в НАТО Ердоган подарував Орбану електроавтомобіль

Президенту Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав у подарунок від прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбана коня. Про це Орбана повідомив у Fаcebook. 

У понеділок, 18 грудня, Ердоган відвідав Угорщину для проведення та налагоджування офіційних контактів. Саме під час зустрічі Орбана та Ердогана перший подарував йому коня. Водночас Ердоган подарував Орбану електроавтомобіль.

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Прем'єр Угорщини відомий тим, що часто наслідує турецького лідера у політичних рішеннях. Зокрема, Угорщина слідом за Туреччиною блокує вступ Швеції в НАТО.

Нагадаємо, міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси. 

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Теги: тварини Реджеп Таїп Ердоган подарунок Віктор Орбан Угорщина міністр

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