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Стало відомо, коли Сенат США проголосує за допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Сенат США проголосує за допомогу Україні
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер
фото з відкритих джерел

Найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня. Про це повідомлє Politico.

Шумер закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями для досягнення консенсусу щодо важливих заходів щодо посилення кордону з Мексикою. Раніше Майк Джонсон, спікер Палати представників з республіканської партії, висловлював намір об'єднати фінансування України з механізмами безпеки на кордоні.

Шумер підтвердив, що вимоги республіканців стосовно заходів безпеки на кордоні є «найбільшою перешкодою» для виділення коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАС.

«Це призвело до того, що десятиліттями заангажоване, гіперпартійне питання стало пріоритетом двопартійної більшості», – зазначив Шумер.

Він наголосив, що його фракція, яка складається з 51 члена, «готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду», але попередив: якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може «поставити під загрозу» весь законопроєкт.

«Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати коливаються в підтримці українського народу та його військових», – написав Шумер у листі. – Ідеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, а й про американську безпеку, тому що нестримуваний Путін – це посилений Путін».

Шумер також сказав, що найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів.

Раніше повідомлялося, що Сполученим Штатам Америки буде важко схвалити нову допомогу для України та Ізраїлю до кінця 2023 року. Питання гальмується через розбіжності між республіканцями та демократами щодо запропонованих змін в охороні південного кордону США. 

Нагадаємо, що у жовтні Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.

Як відомо, у Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін спростував спекуляції щодо щодо вибору Штатів між Україною та Ізраїлем.

Теги: міністр бюджет путін партії фінансування Україна фракція

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