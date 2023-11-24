Росія заблокувала призначення Мальти головою ОБСЄ на 2024 рік

РФ заблокувала призначення Мальти головуючою державою в ОБСЄ, а також чотирьох посадовців, включно з генсеком

Росія на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні заблокувала обрання Мальти державою, яка головуватиме в Організації у 2024 році. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

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За даними Джозвяка, РФ у четвер заблокувала призначення Мальти головуючою державою в ОБСЄ, а також чотирьох топ-посадовців організації, включно з генеральним секретарем.

«Вони хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, щоб ухвалити остаточне рішення», – сказав Джозвяк.

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Як повідомлялося, Росія перебуває в цілковитій дипломатичній ізоляції на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, тому намагається перешкоджати цій організації та підривати її ефективність.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт заявив, що війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж прогнозувала країна-агресорка.

До слова, 16 жовтня цьогоріч до Києва із робочим візитом прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі.