Україна мінує кордон із Угорщиною? ДПСУ роз'яснила
У мережі з’явилась інформація, що нібито здійснювається мінування кордону для зупинки порушників кордону або угорських військ
Державна прикордонна служба України та Центр протидії дезінформації прокоментували інформацію про блокування українсько-угорського кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«У мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною. На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ», – нагадують прикордонники.
Зазначається, що інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком.
«Просимо не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію», – додали прикордонники.
Нагадаємо, що все частіше ухилянти намагаються втекти з України через Закарпаття. А саме намагаються перетнути кордон через річку Тиса до Угорщини.
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