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Україна мінує кордон із Угорщиною? ДПСУ роз'яснила

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна мінує кордон із Угорщиною? ДПСУ роз'яснила
Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком
фото ілюстративне

У мережі з’явилась інформація, що нібито здійснювається мінування кордону для зупинки порушників кордону або угорських військ

Державна прикордонна служба України та Центр протидії дезінформації прокоментували інформацію про блокування українсько-угорського кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«У мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною. На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ», – нагадують прикордонники.

Зазначається, що інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком.

«Просимо не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію», – додали прикордонники.

Нагадаємо, що все частіше ухилянти намагаються втекти з України через Закарпаття. А саме намагаються перетнути кордон через річку Тиса до Угорщини.

Теги: війна Угорщина Україна міни

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