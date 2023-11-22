Україна мінує кордон із Угорщиною? ДПСУ роз'яснила

Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком

У мережі з’явилась інформація, що нібито здійснювається мінування кордону для зупинки порушників кордону або угорських військ

Державна прикордонна служба України та Центр протидії дезінформації прокоментували інформацію про блокування українсько-угорського кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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«У мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною. На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ», – нагадують прикордонники.

Зазначається, що інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком.

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«Просимо не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію», – додали прикордонники.

Нагадаємо, що все частіше ухилянти намагаються втекти з України через Закарпаття. А саме намагаються перетнути кордон через річку Тиса до Угорщини.