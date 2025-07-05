Євросоюз захищатиме Молдову від Росії на виборах

ЄС готується допомагати Молдові у відбитті кіберзагроз на виборах

Європейський Союз готується надати Молдові підтримку для захисту вересневих парламентських виборів від кіберзагроз. Це відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо можливого втручання Росії у голосування. Європейська комісія прискорює процес розгортання так званого кіберрезерву – групи експертів з кібербезпеки приватного сектору, що стане першим в історії використанням цього механізму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Офіційно кіберрезерв не планували розгортати до грудня, але Брюссель прискорює процес, щоб допомогти Кишиневу.

«Молдова сильно постраждала від війни Росії проти України, а також є безпосередньою мішенню гібридної діяльності Росії, яка прагне дестабілізувати країну та підірвати її шлях до ЄС», – йдеться у документі Комісії.

Ця новина з'явилася безпосередньо перед першим в історії самітом ЄС-Молдова, який відбувся у п'ятницю, 4 липня 2025 року, в Кишиневі. На саміті лідери обговорили, серед іншого, стійкість до російських гібридних загроз та поглиблення зв'язків у сфері кібербезпеки.

Лідери також оголосили про розширення роботи своєї Місії партнерства ЄС у Молдові ще на два роки, включаючи збільшення персоналу на 30% та бюджету майже на €20 млн. Ця Місія вже допомогла Молдові створити агентство з кібербезпеки та центр стратегічних комунікацій, а також навчила тисячі посадовців з питань кібербезпеки.

Посадовці ЄС попереджають, що масштабна кібератака в регіоні може мати негативні наслідки, загрожуючи не лише національній безпеці, а й регіональній стабільності. Хоча Молдова не є членом ні ЄС, ні НАТО, вона голосно критикує Росію з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, що зробило її мішенню узгодженої та скоординованої кампанії впливу з боку Росії, яка включала використання штучного інтелекту для атаки на інституції країни, зокрема на її президента Майю Санду.

Посадовці з питань кібербезпеки країн-членів ЄС обговорили план направлення кіберрезерву до Молдови під час закритого засідання у понеділок, 30 червня 2025 року. Рада ЄС сподівається схвалити план у липні.

Молдова активно готується до отримання підтримки з кіберрезерву. У травні Кишинів вніс зміни до своєї угоди про асоціацію з Програмою «Цифрова Європа», що є вимогою для приєднання до резерву. Раніше цього року делегація Європейської комісії (DG CONNECT) та представники Google, Meta та TikTok також взяли участь у симуляції гібридних загроз у Кишиневі, метою якої було планування ефективної відповіді на потенційні дезінформаційні кампанії та кібератаки.

Згідно із Законом про кіберсолідарність, країни, які приєдналися до Програми «Цифрова Європа», мають право запитувати підтримку з кіберрезерву. Закон також включає систему оповіщення про кібербезпеку, яка об’єднує попередження та розвідувальні дані із сектору кібербезпеки, щоб дозволити урядам швидше реагувати на загрози.

Нагадаємо, Молдова закликає Європейський Союз серйозно розпочати переговори про членство до вересневих виборів, щоб ефективно протистояти російській дезінформації. Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова.