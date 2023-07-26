Парламент Британії жорстко розкритикував уряд за недооцінку «Вагнера»

«Звідки йде Захід, туди приходить «Вагнер»

Комітет з міжнародних справ Палати громад британського парламенту опублікував очікувану 82-сторінкову доповідь про діяльність ПВК «Вагнер», переважно в країнах Африки. Про це повідомляє BBC.

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Доповідь написана за відкритими джерелами, а також свідченнями «колишнього старшого бойовика «Вагнера» (його ім'я не розкривається; анонімізовані письмові свідчення цієї людини було опубліковано 20 липня). У ньому аналізується діяльність цієї структури у семи країнах: Україні, Сирії, Центральноафриканській Республіці, Судані, Лівії, Мозамбіку та Малі.

Але головний пафос документа стосується реакції британського уряду.

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«За 10 років з утворення мережі «Вагнера» уряд Сполученого Королівства так і не виробив чіткої стратегії, а зусилля, покликані осмислено боротися з «Вагнером», були відсутні. Це дозволило мережі розростись, запустити щупальця вглиб Африки та експлуатувати країни, що стоять на колінах через конфлікти та нестабільність. Звідки йде Захід, туди приходить «Вагнер», який у стражданнях бачить вдалі для себе можливості, а в хаосі – наживу», – заявила голова комітету, консерватор Алісія Кернс.

Парламентарі закликають, по-перше, пропонувати нестабільним країнам власні послуги, щоб вони не були змушені покладатися на «Вагнер», і по-друге, рішучіше застосовувати санкції до тих, хто фінансує цю структуру, – наявних санкцій, на їхню думку, недостатньо. «Ми не впевнені, що введені урядом санкції проти цієї групи дійсно охоплюють складну павутину структур, що лежать під нею», – заявила Кернс.

Після червневого заколоту Пригожина майбутнє «Вагнера» залишається незрозумілим, але парламентарі зазначають, що ця структура й раніше була здатна гнучко змінювати конфігурацію.

«У момент, коли мережа найбільш вразлива – а годинник цокає, – настав час діяти», – підкреслює парламентарка.

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Крім колишнього бойовика «Вагнера», який нині живе на Заході, але зберігає зв'язок із товаришами по службі, комітет серед інших свідків заслухав Михайла Ходорковського та дослідника Bellingcat Христа Грозєва (обидва визнані в Росії «іноземними агентами», а Bellingcat – «небажаною організацією»).

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.