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Повстання «вагнерівців». Путін знав про плани Пригожина, але розгубився – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повстання «вагнерівців». Путін знав про плани Пригожина, але розгубився – The Washington Post
Відсутність наказів з Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти щодо заколоту Пригожина
колаж: 24tv.ua

Російські спецслужби щонайменше за 2-3 дні до повстання поінформували Путіна про те, що Пригожин, ймовірно, готує заколот

Під час заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін «був паралізований і не міг діяти рішуче». Упродовж більшої частини дня він не віддав жодного наказу. Про це пише The Washington Post із посиланням на оцінку розвідки.

За даними видання, російські спецслужби щонайменше за 2-3 дні до повстання поінформували Путіна про те, що Пригожин, ймовірно, готує заколот.

Після цього було вжито заходів для посилення безпеки на кількох стратегічних об’єктах, зокрема і в Кремлі, де було збільшено чисельність президентської охорони та роздано більше зброї, проте більше жодних дій не було вжито.

«У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію (заколоту) і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях… Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довгий час не знали, як реагувати», - розповів один із чиновників.

Видання зазначає, що відсутність наказів з Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти. Без наказів з Кремля чиновники, зокрема і в Ростові, куди «вагнерівці» увійшли рано вранці 24 червня, вирішили не намагатися зупинити найманців ПВК.

Джерело видання розповіло, що дехто навіть підтримав Пригожина та його ідею «очищення», вважаючи, що «риба гниє з голови».

Один із чиновників НАТО зазначив, що деякі високопоставлені особи в Москві, «схоже, готові були об'єднатися довкола Пригожина».

«Багато хто, зокрема у вищих ешелонах служб безпеки та серед військових, підтримують прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво Росії», – сказав європейський чиновник.

Водночас представники інших силових структур РФ були «нажахані» спробою заколоту та «беззубою реакцією Кремля». Вони переконані, що це веде Росію до періоду глибоких потрясінь.

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив журналістам WP, що оцінки розвідки це «нісенітниця», яку поширено людьми, які «не мають жодної інформації».

Нагадаємо, Білий дім закликав Пригожина подумати про власну безпеку після спроби перевороту у РФ.

Як повідомлялося, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Читайте також: Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту

 

Теги: росія путін диктатор Дмитро Пєсков Євген Пригожин ПВК Вагнера

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