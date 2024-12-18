Парламент ухвалив закон, який заборонить росіянам отримати чеське громадянство

Очікується, що поправка набере чинності на початку лютого 2025 року

Громадяни Росії не зможуть отримати громадянство Чехії без відмови від російського громадянства

Палата депутатів парламенту Чехії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, який значно обмежує можливість набуття чеського громадянства росіянами. Про це повідомляє Seznam Zprávy.

Так, громадяни Росії не зможуть отримати громадянство Чехії без відмови від російського громадянства. Поправка також передбачає повне заморожування на невизначений термін усіх заяв на надання чеського громадянства для росіян віком від 15 років – включно із заявами, які були подані раніше.

Винятки зроблені для осіб, які отримали в Чехії притулок, а також для тих, хто, на думку влади країни, має для неї велику цінність. Можливі також винятки з гуманітарних причин.

Поправку підтримали депутати від владної коаліції, натомість опозиція виступила проти. Законопроєкт піддавали критиці представники російської діаспори і правозахисні організації, вказуючи на те, що умови фактично нездійсненні, оскільки від російського громадянства неможливо відмовитися, не маючи громадянства іншої країни.

Також критики законопроєкту називали його дискримінаційним і вказували, що в Чехії живе значна кількість людей, які залишили Росію через незгоду з війною та владою диктатора Володимира Путіна. Автори законопроєкту обґрунтували необхідність його ухвалення можливими загрозами безпеці в разі отримання великою кількістю росіян чеського громадянства.

За останні роки громадянство Чехії набули кілька тисяч росіян. Для отримання громадянства необхідно було прожити в країні понад 10 років, більш як п’ять років мати постійне місце проживання, дотримуватись законодавства, скласти іспит із чеської мови.

Тепер документ має розглянути Сенат. Після схвалення документа в Сенаті його передадуть на підпис президентові Чехії. Очікується, що поправка набере чинності на початку лютого 2025 року. Поправку було внесено до закону Lex Ukrajina, який передбачає продовження режиму тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

До слова, Міністерство внутрішніх справ Чехії ще не реєструвало більшої кількості прибуття біженців з України у зв'язку з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру України.