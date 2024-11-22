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Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд виніс вирок депутату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд виніс вирок депутату
15 грудня на Закарпатті депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сільраді
фото: скріншот з відео

Прокурори довели, що 15 грудня 2023 року у селі Керецьки під час засідання сесії сільради Батрин здійснив теракт

На Закарпатті до довічного ув’язнення засудили депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорів Закарпатської обласної прокуратури депутата Керецьківської сільської ради визнано винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Батрина засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що 15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради засуджений здійснив теракт. Він кинув на підлогу гранати, які одразу здетонували. Від підриву гранат постраждало більше 20 людей. Загинуло від множинних осколкових поранень двоє депутатів сільради. Один з них помер наступного дня після інциденту, інший – через місяць.

«Встановлено, що до цього депутат готувався заздалегідь. За кілька місяців напередодні придбав дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1, які зберігав за місцем свого проживання. Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджений перебував під вартою в ДУ «Закарпатська УВП (№9)». Там знаходитиметься до набрання вироком законної сили», – зауважує Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сільраді. Напередодні скоєного, 54-річний чоловік залишив удома передсмертну записку. 

Згодом у мережі з'явилося відео передісторії конфлікту, на якому чоловік у військовій формі разом із депутатом Сергієм Батриним (який і підірвав гранату) сперечаються з колегами.

«Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти, війна ще не закінчилась, мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється, ви бюджетники отримуєте зарплатню завдяки нам, не буде нас вас не буде. Робота голови за премії, це піти і вирішити питання, сказати у нас є двадцять чоловік, купіть нам хоча б квадрокоптер, тепловізор…», – каже чоловік у формі.

На наступний після вибуху гранат день, Сергій Батрин прийшов до тями, а 17 грудня йому обрали запобіжний захід.

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Теги: Закарпаття суд в'язниця депутат

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