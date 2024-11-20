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Росіяни окупували Нову Іллінку – Deep State

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни окупували Нову Іллінку – Deep State
Росіяни продовжують просування Україною
фото з відкритих джерел

Російські війська продовжують просуватися на Сході України

Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог окупував Нову Іллінку.

 Також росіяни просунулися біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.

Нагадаємо, раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.

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Теги: окупанти місто ворог росіяни Курахове війна окупація

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