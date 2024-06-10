Партія Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині
Партія Фіцо змушена задовольнитися другим місцем
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його партія Smer зазнали несподіваної поразки на виборах до Європараламенту. Про це пише The Slovak Spectator.
Ліберальна опозиційна партія «Прогресивна Словаччина» (PS) набрала 27,8% голосів на виборах до Європараламенту. Це дає партії шість місць.
Партія Фіцо Smer набирає 24,8% голосів і забезпечує п'ять місць із 720 членів.
Кілька аналітиків передбачали, що напад на Фіцо 15 травня може вплинути на вибори на користь його партії Smer.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кро після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту заявив, що подасть у відставку.
Раніше повідомлялося, що резидент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори. Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту.
До слова, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.
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