Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ

Ігор Мазур зауважив, що наразі на фронті триває етап, коли Силам оборони треба тримати ворожий удар

Попри важку ситуацію на фронті, Україна має шанс на перемогу і зможе, можливо тимчасово, але знищити ворожу Російську імперію. Таку думку висловив ексголова київської організації партії «УНА-УНСО», учасник війни проти РФ в Абхазії на стороні Грузії 1995 року, військовий Ігор Мазур на псевдо Тополя в інтерв'ю виданню Оbozrevatel.

«Так, я думаю, що це буде і воно станеться: якщо не в другій половині цього року, то в першій половині наступного.

Літо буде важким, ми розуміємо, що земля підсохне, буде можливість для дій як однієї сторони, так і другої. Але вже десь, я думаю, на осінь буде зрозуміло, в кого тактична і стратегічна ініціатива і хто буде наступати», – каже військовий.

Ігор Мазур фото: Ігор Мазур

Ігор Мазур зауважив, що наразі на фронті триває етап, коли Силам оборони треба тримати ворожий удар. Проте Мазур певен, що скоро почнеться етап, коли вже ЗСУ почнуть бити ворога, а окупанти почнуть відступати.

На думку добровольця, українська армія показала себе як одна з найкращих армій світу. А наша війна – це справді народна війна.

«Бо моск..лі зробили велику помилку, коли одразу озвучили, що вони планують нас знищувати. Вони не озвучили, що це питання політичного характеру, це було питання виживання: або вони прийдуть і знищать нас, і в наших дітей не буде майбутнього, або нам треба знищувати ворога. І ми пам'ятаємо, як прості люди, які навіть не входили ні до яких тероборон, десь знаходили зброю і робили напади на російські військові колони, різали ліс, перекривали дороги. Тобто росіяни, прийшовши на нашу землю, відчули насправді, що земля у них під ногами загорілась.

У нас є зараз прекрасний шанс у цій війні перемогти, щоби рухнула російська імперія, яка стільки крові принесла, знищила мільйони наших найкращих синів і дочок. Я думаю, за нашого життя це все станеться і буквально у найближчі рік-два ми побачимо, як Росія перестане бути імперією, а стане просто Московією», – вважає Ігор Мазур.

Якою буде доля Росії

На думку військового, Росію роззброять і заберуть ядерну зброю.

«Буде такий період, як у 90-х, коли Росію підгодовували «ніжками Буша», бо вони самі вже майже нічого не могли. Оцей період в історії Росії наближається. Знову вони не включили розум. Вони могли би діяти дипломатично, завдяки французам, німцям, італійцям гратись у певну гру і відійти на, скажімо, кордон, який був 23 лютого 2022 року. Але ні, вони хочуть війну на знищення», – підсумував він.

Нагадаємо, що, за даними ISW, на півночі Харківщини російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців).

До слова, після початку наступу на Харківщину армія РФ зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, пропагандистські канали поширюють відео військових із фейковою озвучкою, які начебто спростовують інформацію про втрати.

На думку аналітиків, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.