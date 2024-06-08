Фіцо заявив, що не дозволятиме бити словацькою зброєю по РФ

Перебуваючи у лікарні після замаху, Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту

Словацький прем'єр вважає, що великі західні демократії хочуть не миру, а ескалації напруги з РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не втягуватиме країну «у військові авантюри» й не дозволятиме Україні бити словацькою зброєю по РФ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Перебуваючи у лікарні після замаху, словацький прем'єр взяв участь у голосуванні на виборах до Європарламенту. Він підкреслив, що необхідно обрати депутатів, які будуть «підтримувати мирні ініціативи, а не продовження війни».

Фіцо розкритикував дозвіл західних партнерів України бити їхньою зброєю по території РФ, заявивши, що «це лише доказ того, що великі західні демократії хочуть не миру, а ескалації напруженості з Російською Федерацією, яка обов'язково відбудеться».

«Як прем'єр-міністр Республіки Словаччина, я не буду втягувати Словаччину в подібні військові авантюри і в рамках наших невеликих словацьких можливостей, я зроблю все, щоб мир став пріоритетом над війною», – заявив він.

Нагадаємо, 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду стався замах на Роберта Фіцо. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

До слова, заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим».