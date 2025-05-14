До експлуатації у війську допущено мобільну майстерню для дронів: який вона має вигляд

Майстерні «Небокрай» важать від 1,5 до 2,5 тонни, завдяки чому їх можна транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями

Майстерня облаштована в металевому контейнері розміром 5,5 на 2 м, заввишки 2,25 м, закріпленому на двовісному автомобільному причепі

Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у Збройних силах мобільні майстерні «Небокрай», призначені для ремонту та обслуговування безпілотників. Як передає «Главком», про це повідомили в Міноборони.

Майстерня облаштована в металевому контейнері розміром 5,5 на 2 м, заввишки 2,25 м, закріпленому на двовісному автомобільному причепі. Там є автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування та вентиляції. Всередині майстерні облаштовані робочі місця для майстрів із необхідними стелажами й контейнерами.

фото: Міноборони

Як пояснили у відомстві, базова модифікація «Небокрай 00» облаштована лише найпростішими інструментами. Проте до повної комплектації «Небокрай 01» входить зарядна станція, паяльна станція, ультразвукова ванна з функцією дегазації рідини, 3D-принтер, персональний комп’ютер, бездротові сканери штрих-коду, монітор FPV та інше.

У Міноборони додали, що майстерні «Небокрай» важать від 1,5 до 2,5 тонни, завдяки чому їх можна транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва. У 2023 році було допущено лише 75 різновидів БпЛА. За словами заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна, безпілотні системи займають авангардну позицію в архітектурі озброєнь провідних армій світу.

Також Міністерство оборони України продовжує активно нарощувати бойову спроможність Збройних Сил, про що свідчить допуск до експлуатації понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки лише протягом квітня. Левова частка – понад 85% – цих новинок є продукцією вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.