Раніше кандидати на пост канцлера Німеччини обіцяли у разі обрання передати Україні ракети Taurus

Більшість членів парламенту Німеччини та частина німецького уряду підтримує відправку Україні Taurus

Більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus. Про це заявив колишній заступник міністра фінансів Німеччини Флоріан Тонкар в інтерв'ю Bloomberg.

«Більшість нинішніх членів парламенту Німеччини й навіть частина німецького уряду, за винятком канцлера Олафа Шольца, підтримують нас», – каже він.

Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети Atacms проти Росії не змусило Шольца відмовитися від своєї опозиції щодо постачання ракет Taurus Києву. На думку Тонкара, це помилка.

«Ми повинні визнати, що тільки твердість і силу зрештою поважає Путін», – повідомив Тонкар, додавши, що Росія веде психологічну війну і саботаж проти Європи.

Нагадаємо, віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від «Християнсько-демократичного союзу» (ХДС) Фрідріх Мерц, який звинуватив Шольца у відсутності стратегічного бачення. Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України. Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

До слова, Італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ. У п'ятницю, 15 листопада, Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.