Пекін жорстко відреагував на підсумки саміту НАТО: що сталось?

Китай відреагував на те, що його визначили «проблемою»

Міністр закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що ухвалена на саміті в Мадриді нова стратегічна концепція НАТО «безвідповідальна» та «заохочує конфлікти». Про це повідомляє BBC.

«Нова стратегія помилково визначає Китай як країну, що є стратегічною проблемою, і очорнює зовнішню політику Китаю», – заявив китайський міністр.

Очільник Міністерства закордонних справ Китаю додав, що це «безвідповідально, заохочує конфлікти і сповнене мислення часів холодної війни та ідеологічних забобонів».

Нагадаємо, у столиці Іспанії Мадриді 30 країн НАТО у рамках саміту ухвалили нову концепцію та доктрину Альянсу на наступні 10 років. У тексті нової концепції йдеться про те, що Росія є «найзначнішою і прямою загрозою» НАТО, а «політика примусу» Китаю кидає виклик «інтересам, безпеці та цінностям» Альянсу.

Країни НАТО рішуче засудили війну Росії проти України, закликавши РФ припинити військові дії, а Білорусь припинити співучасть у війні. Також НАТО офіційно розпочала процес прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Рішення підтримали усі 30 лідерів.

Російський президент Володимир Путін пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Також Росія погрожувала Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін обговорили формування нового світового порядку.

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