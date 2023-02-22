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У Раді з’явився проєкт постанови про капітуляцію Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Раді з’явився проєкт постанови про капітуляцію Росії
фото з відкритих джерел

Нардепам пропонують ухвалити заяву про основні засади переговорів про капітуляцію РФ

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови щодо основних принципів переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни.

Відповідний проєкт постанови №9044 з'явився 21 лютого.

Співавторами законодавчої ініціативи є Олег Дунда, В'ячеслав Рубльов (обидва з фракції «Слуга народу») та Лариса Білозір (група «Довіра»).

У Раді з’явився проєкт постанови про капітуляцію Росії фото 1

Текст проєкту постанови на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Нагадаємо, 23 лютого в Генеральній Асамблеї ООН відбудеться голосування за резолюцію про українську «формулу миру».

Ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом.

3 лютого стало відомо, що ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. 

Теги: росія Україна Верховна Рада війна

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