Авіакатастрофа в Росії: є загиблі
За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність
У прикордонній з Україною Бєлгородської області впав російський військовий літак Су-25. Російські Telegram-канали повідомляють про загиблого пілота.
За попередньою інформацією, літак упав у районі на околиці села Оріхове у Валуйському районі.
У міністерстві оборони Росії повідомили, що літак зазнав аварії після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування у Бєлгородській області.
Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.
Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.
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