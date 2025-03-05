Глава Пентагону заявив про готовність до війни з Китаєм

За словами глави Пентагону, США відновлюють свою військову міць, щоб стримувати потенційні загрози

Раніше Китай заявив, що готовий «боротися до кінця» у відповідь на підвищення мит

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Заява глави Пентагону прозвучала після того, як Китай оголосив про готовність «боротися до кінця» у відповідь на підвищення мит США на китайські товари з 10% до 20%

Геґсет підкреслив важливість сильної армії для запобігання конфліктам, зазначивши, що Китай активно збільшує свої оборонні витрати та технологічні можливості. Він наголосив, що США відновлюють свою військову міць, щоб стримувати потенційні загрози.

У відповідь на дії США, Китай ввів власні підвищення мит на американські сільськогосподарські товари та обмежив діяльність 25 американських компаній на своїй території. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Китай готовий до будь-якого виду війни, включаючи тарифну чи торгівельну, і буде боротися до кінця.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».

Зокрема, Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам.

До слова, Китай відреагував на виступ американського лідера у Конгресі, де він згадав про підвищення мит для Пекіну.