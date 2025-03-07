Трамп почав обмежувати повноваження Маска. Що накоїв мільярдер?

Лише тиждень тому Трамп підписав указ, який збільшує повноваження Департаменту ефективності уряду, який очолює Ілон Маск

Під час зустрічі з Кабінетом міністрів президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пише Politico, зустріч відбулась після серії масових звільнень й погроз на адресу держслужбовців з боку Маска, який очолює Департамент урядової ефективності (DOGE). Дії департаменту зіткнулись з опором у суді, а також критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

«Послання президента є першим значним кроком, спрямованим на звуження повноважень Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE та його співробітники повинні відігравати консультативну роль, але остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів реалізації повинні приймати секретарі Кабінету міністрів», – зазначає видання.

Маск своєю чергою, також приєднався до зустрічі та висловив згоду з Трампом. Зокрема визнав, що DOGE «припустився деяких помилок».

Президент США відзначив, що бажає зберегти хороших людей в уряді й не звільняти їх масово.

«Але за останні тижні його адміністрація звільнила десятки тисяч федеральних службовців у численних відомствах в рамках серії загальних звільнень. Федеральний суддя і голова федеральної ради з питань державної служби дійшли висновку, що ці звільнення не були пов'язані з проблемами в роботі – і, можливо, порушували закони про державну службу», – пояснює Politico.

Пркиметно, що лише тиждень тому, 27 лютого, Трамп підписав указ, збільшивши повноваження Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск.

Зазначається, що указ передбачає «трансформацію» федеральних витрат на контракти, гранти та позики, вимагаючи від агентств створити централізовану систему для реєстрації та обґрунтування платежів. У документі вказано, що це потрібно для прозорості та підзвітності держслужбовців.

Як відомо, Маск вимагав від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити.

Однак адміністрація президента США Дональда Трампа заявила керівникам федеральних агентств, що ті можуть ігнорувати публічний наказ Маска про звільнення працівників, які не надішлють стислий звіт про свою роботу за минулий тижден.

Водночас рух Tesla Takedown здійснив десятки протестів у низці міст США проти мільярдера та винахідника Ілона Маска, сподіваючись завдати йому фінансових збитків. Зростання негативної реакції на Маска та його спроби скоротити федеральних робітників в інтересах президента США Дональда Трампа вилились у протести, які відбулись поблизу щонайменше 90 автосалонів Tesla.