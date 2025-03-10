Журналісти не змогли потрапити на суд щодо поновлення на посаді професора КНУ Василенка

В університеті вважають, що звільнення Василенка було «в правовому полі», і цю позицію юристи університету представлятимуть в суді

Охоронці суду сказали, що студентів не запустили в зали суду, бо вона замала

Шевченківський районний суд відхилив клопотання журналістів щодо допуску на судове засідання, на якому розглядають справу поновлення на посаді звільненого викладача Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професора Микити Василенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Адвокатка Василенка заявила, що заперечує проти присутності журналістів на засіданні, адже на ньому розглядатимуть «технічні питання», а не те, «у чому може бути зацікавлена преса». За її словами, оскаржуватимуть лише те, що професора звільнили під час тимчасової непрацездатності.

Вона розповіла, що Василенко вийшов на лікарняний 25 грудня 2024 року через гіпертонічний криз, на якому мав перебувати до 30 грудня. Водночас студенти, яких також не пустили на засідання, вважають, що ексвикладач пішов на лікарняний навмисно.

«З того, що ми дізналися, Василенко взяв лікарняний напередодні засідання кафедри, прямо в останній момент перед засіданням, щоб очевидно, наказ про його звільнення начебто не був законним. (…) Я, як і всі студенти, сподіваємося на справедливе рішення суду, який, як ми сподіваємося, розуміє, для чого Василенко взяв лікарняний і що таким професорам у нашій вищій освіті не місце», – каже колишня студентка Інституту журналістики Анастасія Керпань.

Охоронці суду сказали, що студентів не запустили в зали суду, бо вона замала, однак студенти кажуть, що там було місце принаймні для трьох людей. Попри це, їх усе одно не пустили, а також «дуже зневажливо ставилися», називаючи «групою підтримки».

У самому університеті вважають, що звільнення Василенка було «в правовому полі», і цю позицію юристи університету представлятимуть в суді, сказав ректор КНУ Володимир Бугров

Крім того, він додав, що якщо професор таки доб’ється судової ухвали на свою користь, навчальний заклад просто може не поновити йому контракт.

Зрештою, засідання суду відклали, бо сторона захисту Василенка запросила повні тексти наказів про його звільнення.

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Також ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пообіцяв «вжити заходів» щодо професора Микити Василенка після чергового скандалу.

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше. Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.