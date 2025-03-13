Головна Київ Новини
search button user button menu button

Новий глава КМВА відреагував на чистку оточення, влаштовану Кличком

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий глава КМВА відреагував на чистку оточення, влаштовану Кличком
Ткаченко зауважив, що очищення влади у Києві відбувається лише після значного суспільного розголосу
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

За словами голови КМВА, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував звільнення топчиновників Київської міської державної адміністрації, ініційовані мером Києва Віталієм Кличком після скандалу з корупцією, зокрема у земельній сфері столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.   

Ткаченко подякував Кличку, що той дослухався до звернення, і зауважив, що очищення влади у Києві відбувається лише після значного суспільного розголосу.

За словами голови КМВА, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів. 

«Пане міський голово, пропоную звернутися до незалежних та авторитетних аудиторів, які б оцінили стан справ з прозорістю та підзвітністю міського управління. Упевнений, що таким чином Київ покаже найкращий приклад того, як треба працювати над очищенням від корупції», – звернувся публічно до Кличка Тимур Ткаченко і запропонував напрацювати дієвий механізм аудиту через робочу групу «Прозорість і підзвітність» .

Також голова КМВА висловив впевненість, що члени групи з-поміж представників правоохоронних органів нададуть всіляке сприяння та методичну допомогу столичній владі в цій роботі.

Нагадаємо, мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Також, за словами мера Києва, вже готується пакет рішень Київради, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА, додав Кличко. 

До слова, минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».

Теги: Віталій Кличко корупція в Україні місцева влада КМДА звільнення Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві досі лунає тривога та працює ППО
У Києві лунають вибухи та працює ППО
25 лютого, 23:17
За словами Кличка, заяви американських посадовців – надто дивно-емоційні
Заради збереження держави. Кличко закликав українців діяти
20 лютого, 09:55
Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин
КМДА назвала причину погіршення якості повітря у столиці
23 лютого, 09:42
Ілона Маска бойкотують провідні держустанови США
Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
24 лютого, 11:59
За словами автора проєкту міст має дуже складну конструкцію
У мосту-хвилі на столичній Оболоні «підскочила температура» (фото)
25 лютого, 13:24
Росіяни атакували Одесу, розстріл засудженого у США: головне за ніч
Росіяни атакували Одесу, розстріл засудженого у США: головне за ніч
8 березня, 05:50
Дії чиновниці, за підрахунками прокуратури, призвели до розтрати державних коштів у сумі аонад 1,2 млн грн
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
3 березня, 16:47
Критики Трампа кажуть, що скорочення дипломатичної присутності США ризикує підірвати лідерство й залишити небезпечний вакуум для Китаю і Росії
Все заради економії? США закриють низку консульств у Європі
7 березня, 09:07
Депутатка Вікторія Пташник дала пораду секретарю Київради Володимиру Бондаренку, голос якого був зафіксований на «прослушці» НАБУ
Фатальна «прослушка». Депутатка Порошенка у Київраді закликала найближчого соратника Кличка піти з посади
Вчора, 20:59

Новини

Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом
Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом
Новий глава КМВА відреагував на чистку оточення, влаштовану Кличком
Новий глава КМВА відреагував на чистку оточення, влаштовану Кличком
Команда Кличка скаржиться, що новий глава КМВА зайнявся саботажем
Команда Кличка скаржиться, що новий глава КМВА зайнявся саботажем
Рух Броварським проспектом у Києві буде обмежено до серпня: схема об'їзду
Рух Броварським проспектом у Києві буде обмежено до серпня: схема об'їзду
Кличко анонсував важливе рішення щодо підтримки захисників України
Кличко анонсував важливе рішення щодо підтримки захисників України
Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення
Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
46K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
17K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
6084
Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
3698
Голлівудська акторка виконала «Червону руту» на концерті в Нью-Йорку (відео)

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua