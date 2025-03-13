Новий глава КМВА відреагував на чистку оточення, влаштовану Кличком

Ткаченко зауважив, що очищення влади у Києві відбувається лише після значного суспільного розголосу

За словами голови КМВА, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував звільнення топчиновників Київської міської державної адміністрації, ініційовані мером Києва Віталієм Кличком після скандалу з корупцією, зокрема у земельній сфері столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

Ткаченко подякував Кличку, що той дослухався до звернення, і зауважив, що очищення влади у Києві відбувається лише після значного суспільного розголосу.

За словами голови КМВА, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів.

«Пане міський голово, пропоную звернутися до незалежних та авторитетних аудиторів, які б оцінили стан справ з прозорістю та підзвітністю міського управління. Упевнений, що таким чином Київ покаже найкращий приклад того, як треба працювати над очищенням від корупції», – звернувся публічно до Кличка Тимур Ткаченко і запропонував напрацювати дієвий механізм аудиту через робочу групу «Прозорість і підзвітність» .

Також голова КМВА висловив впевненість, що члени групи з-поміж представників правоохоронних органів нададуть всіляке сприяння та методичну допомогу столичній владі в цій роботі.

Нагадаємо, мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Також, за словами мера Києва, вже готується пакет рішень Київради, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА, додав Кличко.

До слова, минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».