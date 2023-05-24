На Київщині сьогодні здійснюватимуться посилені фільтраційні заходи

Особливо транспортні засоби перевірятимуть під час перетинання блокпостів

Громадян закликають мати при собі відповідні документи, що засвідчують особу

24 та 25 травня на території Броварського району будуть здійснюватися посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетинання блокпостів. Про це повідомляє Броварська районна військова адміністрація.

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«У зв’язку з чим просимо поставитися з розумінням, а також мати при собі відповідні документи, що засвідчують особу та документи на транспортний засіб», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять зберігати спокій.

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Нагадаємо, у Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. У ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.