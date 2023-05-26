Ракетна атака на Дніпро: кілька людей вважаються зниклими безвісти (фото, відео)

Наразі відомо про одну загиблу людину, 16 – поранених

Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпрі, триває порятунок постраждалих. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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«Підступний ворог завдав ракетного удару по медичному закладу. Наразі відомо про одну загиблу людину, 16 – поранених. Попередньо чотири людини – безвісти зниклі», – йдеться в повідомленні.

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Серед поранених – хлопчики трьох та шести років. Обох шпиталізували. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

«Росія воює з мирним населенням, спрямовує ракети, авіабомби на цивільні об’єкти», – додав Лубінець.

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Нагадаємо, близько 11:00 окупанти завдали ракетного удару по медзакладу у Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

Також окупанти вдарили по житловому будинку в Адвіївці.

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До слова, триває 457-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.