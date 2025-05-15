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Мерц розповів, як Європа покарає Росію за відмову припинити вогонь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мерц розповів, як Європа покарає Росію за відмову припинити вогонь
Канцлер Німеччини: «На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз повинні вичерпати всі можливості»
фото: AP

Західні лідери планують вдарити санкціями по енергетичному та банківському секторах Росії

Країни Європейського Союзу домовилися «вичерпати всі можливості» для посилення тиску на Росію через її небажання припиняти бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в інтерв'ю Zeit.

«На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз повинні вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами», – каже він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості конфіскації заморожених російських активів, він зазначив, що це питання зараз вивчається. На думку Мерца, якщо вдасться мобілізувати кошти на правовій основі – Німеччина це зробить.

«Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку» – додав німецький канцлер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні. Мерц повідомив, що лідери ЄС домовилися з президентом України Володимиром Зеленським про його можливу участь у переговорах з Росією в Стамбулі цього тижня, за умови припинення російських бомбардувань цивільного населення.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський вже прибув у Туреччину і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський». 

«Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: перемир'я Німеччина Фрідріх Мерц санкції

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