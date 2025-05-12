Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину

Український лідер вирушить до Стамбула, аби взяти участь у переговорах з російським диктатором

Президент Володимир Зеленський провів розмову з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

Політики обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Президенти домовилися про подальшу спільну роботу заради миру.

«Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою», – каже він.

Як відомо, Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним: президент України погодився на проведення переговорів із РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.