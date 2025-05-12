Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину
Президент України: «Ми готові до прямих перемовин із Путіним»
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Український лідер вирушить до Стамбула, аби взяти участь у переговорах з російським диктатором

Президент Володимир Зеленський провів розмову з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

Політики обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Президенти домовилися про подальшу спільну роботу заради миру.

«Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою», – каже він.

Як відомо, Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним: президент України погодився на проведення переговорів із РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

Читайте також:

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
3 травня, 16:22
Готелі Туреччини хочуть знизити ціни за рахунок алкоголю
Туреччина збирається запропонувати туристам безалкогольний all inclusive
28 квiтня, 13:13
Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні
Зеленський і Стармер обговорили в Римі необхідні кроки для припинення вогню
26 квiтня, 18:34
Туреччина продовжує фіксувати наслідки потужного землетрусу
Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км
24 квiтня, 12:09
Терпіння Трампа «вичерпується», адже він прагне якнайшвидшого завершення війни
Білий дім зробив гучну заяву про переговори щодо припинення війни
24 квiтня, 01:43
Політики зі всього світу їдуть, аби віддати останню шану Папі Римському
Подружжя Зеленських поїде на похорон Папи Римського
22 квiтня, 12:35
Ціни на їжу та напої в аеропорту Стамбула стали предметом обговорення у пресі
Келих пива – 17,5 євро: туристів шокували ціни в аеропорту Стамбула
22 квiтня, 10:14
Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я»
Кремль зробив заяву щодо продовження «великоднього перемир’я»
20 квiтня, 19:17
Юлія Тимошенко дуже хотіла б оновити своє архівне фото з Дональдом Трампом
Юлія Тимошенко – не все так однозначно
14 квiтня, 12:00

Політика

Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову
Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову
Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину
Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину
«Як жінка і мати». Нардепка від «Слуги» просить долучити її до перемовин з Росією
«Як жінка і мати». Нардепка від «Слуги» просить долучити її до перемовин з Росією
Зеленський про візит Трампа у Стамбул: Усі в Україні хотіли б, щоб президент зміг бути там
Зеленський про візит Трампа у Стамбул: Усі в Україні хотіли б, щоб президент зміг бути там
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США
Зеленський вручив Малюку «Золоту Зірку»
Зеленський вручив Малюку «Золоту Зірку»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
76K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
71K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
31K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
23K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Сьогодні, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua