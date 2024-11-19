Обстріл Глухова. Батько втратив усю родину: дружину та двох синів

Жертвами російського терору стали переселенці з Уланово на Сумщині: 43-річна мати Тетяна та її сини – 20-річний Нікіта і 7-річний Василь

Молодший син не дожив лише кілька днів до свого восьмого дня народження

У ніч на 19 листопада росіяни завдали удару безпілотниками по гуртожитку в Глухові, що на Сумщині. Серед загиблих – родина, яка переїхала до міста з прикордонної Есманьської громади в пошуках безпечного місця. Про це повідомляє місцеве видання «Глухів.City».

Так, жертвами російського терору стали переселенці з Уланово на Сумщині: 43-річна мати Тетяна та її сини – 20-річний Нікіта і 7-річний Василь. Молодший син не дожив лише кілька днів до свого восьмого дня народження.

У живих залишився лише батько родини.

Односельчанка Зінаїда Чмиркова розповіла журналістам? що у медичному гуртожитку, що зазнав обстрілу жили переважно переселенці з Уланово, яких евакуювали до Глухова з прикордонної громади.

«Нас виселели з Уланового, порозкидали всіх. Тут позаселяли людей по кімнатах у гуртожитку. Все Уланово тут жило», – говорить жінка.

Внаслідок обстрілу гуртожитку у Глухові загинула ще одна сім’я – 83-річна жінка та її 59-річний син.

Серед постраждалих від обстрілу також 13-річна дівчина та її 14-річний брат. Вони отримали поранення і зараз перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада ворог цинічно завдав удару по будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів м. Глухів на Сумщині. Станом на 13:00 19 листопада відомо про 12 загиблих.

Зазначимо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада. Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах.

Як відомо, у Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Згодом з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Згодом стало відомо, що росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену.