Обстріл Глухова. Батько втратив усю родину: дружину та двох синів
Молодший син не дожив лише кілька днів до свого восьмого дня народження
У ніч на 19 листопада росіяни завдали удару безпілотниками по гуртожитку в Глухові, що на Сумщині. Серед загиблих – родина, яка переїхала до міста з прикордонної Есманьської громади в пошуках безпечного місця. Про це повідомляє місцеве видання «Глухів.City».
Так, жертвами російського терору стали переселенці з Уланово на Сумщині: 43-річна мати Тетяна та її сини – 20-річний Нікіта і 7-річний Василь. Молодший син не дожив лише кілька днів до свого восьмого дня народження.
У живих залишився лише батько родини.
Односельчанка Зінаїда Чмиркова розповіла журналістам? що у медичному гуртожитку, що зазнав обстрілу жили переважно переселенці з Уланово, яких евакуювали до Глухова з прикордонної громади.
«Нас виселели з Уланового, порозкидали всіх. Тут позаселяли людей по кімнатах у гуртожитку. Все Уланово тут жило», – говорить жінка.
Внаслідок обстрілу гуртожитку у Глухові загинула ще одна сім’я – 83-річна жінка та її 59-річний син.
Серед постраждалих від обстрілу також 13-річна дівчина та її 14-річний брат. Вони отримали поранення і зараз перебувають під наглядом лікарів.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада ворог цинічно завдав удару по будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів м. Глухів на Сумщині. Станом на 13:00 19 листопада відомо про 12 загиблих.
Зазначимо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада. Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах.
Як відомо, у Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Згодом з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Згодом стало відомо, що росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену.
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